Por que a energia eólica não está pegando na Itália (e crescendo na Europa)

Vento de cauda de Energia eólica na Europamas Na Itália As lâminas não decolam. As energias eólica e solar produzirão um quinto da eletricidade da UE (22%) em 2022, ultrapassando o gás fóssil pela primeira vez (20%) e permanecendo bem acima da energia movida a carvão (16%), com base nas conclusões da European Electricity Review do centro de pesquisa energética Ember, que segundo ele, a resposta política da Europa à invasão russa da Ucrânia em 2022 foi acelerar a transição elétrica. A energia eólica, em particular, já cobriu 17% das necessidades elétricas do continente (+9% face a 2021) e vai melhorar este ano, dado o ritmo de novas instalações.

Em 2022, as novas instalações eólicas na Europa totalizaram 19,1 GW (16,7 GW onshore e 2,5 GW offshore), um aumento de 4% em relação ao ano anterior, segundo dados da Wind Europe. Apesar do ambiente econômico desafiador e dos desafios da cadeia de suprimentos, 2022 foi um ano recorde: Alemanha, Suécia e Finlândia Ela lidera os 10 principais países europeus em termos de novas instalações, com mais de 2,6 GW de novas pás para a Alemanha e quase 2,5 GW de novas instalações para a Suécia e Finlândia. Segue-se a França, com mais de 2 gigawatts de novas instalações, e o Reino Unido, Espanha, Polónia e Holanda.

Itália é colocada Apenas em nono lugar do acordo, com menos de meio gigawatt de novos parques eólicos em 2022. Assim, no início deste ano, a UE tinha 27 capacidade eólica instalada de 204 gigawatts no total, dos quais 188 onshore e 16 offshore.

Os países com maior capacidade instalada são Alemanha, com mais de 66 GW, Espanha (30), França (21), Suécia (15) e Itália (12). Em alguns países europeus, a energia eólica já cobre uma grande parte das necessidades de eletricidade. Em 2022, em particular: 55% na Dinamarca, 34% na Irlanda, 26% na Alemanha e Portugal, 25% na Espanha e Suécia, 19% na Grécia, 14% na Finlândia, 13% na Bélgica e Croácia, 12% na Áustria e Romênia e Lituânia, 11% na Polônia, 8% na França e Estônia, 7% na Itália. O Reino Unido também depende do vento para grande parte de sua eletricidade: 28% em 2022.

De acordo com as previsões da Wind Europe, a Europa instalará 129 GW de novos parques eólicos em 2023-2027, dos quais 98 GW estão na UE27, uma média de 20 GW de novas pás por ano. Crescimento significativo, mas não suficiente para atingir as metas de descarbonização do sistema elétrico definidas pela Autoridade. Para atingir os objetivos de 2030, a União Europeia deve Construir mais de 30 gigawatts por ano em média de nova energia eólica, então as instalações estão muito atrasadas

Porque a Itália não decola

Sem falar na Itália onde Novas instalações Está caminhando em um ritmo lento, devido à dificuldade histórica em obter as licenças necessárias.

Ao contrário do mito de que a Itália é um país de “pouco vento”, o potencial eólico onshore da Itália é pelo menos duas vezes maior do que as usinas existentes, calcula a Anev, tanto que até 31 de dezembro de 2022, Terna recebeu 75 GW de ordens de entrega para parques eólicos onshore e 104 gigawatts para áreas offshore (o que não é o caso da Itália, apesar dos inúmeros projetos).

Basta fazer uma comparação com os escassos 12 gigawatts já instalados para entender que a energia eólica italiana poderia decolar dramaticamente se o limite de licenças ilícitas e ministérios recalcitrantes fosse removido.