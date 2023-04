Eurospin e Lidl descobrem de onde vêm os produtos que compramos: nunca vai adivinhar

Eurospin e Lidl são apenas dois dos descontos mais conhecidos: mas o que os supermercados “low-cost” realmente vendem? A verdade inesperada.

Eles são chamados de “desconto” ou “desconto forte” e são grandes redes de lojas que oferecem preços mais baixos do que as lojas de departamento. Mas onde está o benefício?

A pergunta é legítima, por que Um produto que custa menos geralmente é feito com componentes/materiais de qualidade inferiorOs consumidores sabem disso muito bem. Mas essa “regra”, na verdade, nem sempre funciona.

No desconto de sucessoNa verdade, já há algum tempo se discute: as pessoas querem memoriza Por “moral”, por opção ou para Precisar? Esta questão também é interessante, porque O consumo reflete a tendência de bem-estar econômico de um país. E na Itália, infelizmente, sabemos que o consumo caiu significativamente devido aos salários mais baixos na área da UE, à instabilidade e ao recente grande aumento da inflação.

De onde vêm os produtos alimentares que compramos nas prateleiras da Eurospin e Lidl? Aqui está

Se queremos saber Por que os preços estão com desconto? seja assim baixo temos que analisar Múltiplos fatores: Em primeiro lugar, o facto de as grandes cadeias de distribuição “low cost” gastarem Menos dinheiro em publicidade em comparação com seus concorrentes, elevando assim o custo dos produtos acabados.

Também frequentemente Produzir alguns produtos principais de forma independenteE bens alimentares e não alimentares (açúcar, pão, polpa de tomate, detergentes, etc.) e vendê-los Própria marca: isto também A economia é a base da cadeia de suprimentosRedução de publicidade, menores custos de transporte e mediação que permitem à empresa vender produtos a preços razoáveis.

Mas o A verdadeira surpresa está nos acordos comerciais entre empresas de descontos com grandes marcas do setor alimentício; Frutas e legumes – geralmente adquiridos localmente – e outros alimentos são todos feitos frescos ou envelhecidos Fundações que também trabalham para as marcas mais populares.

Para nos explicar melhor, digamos, por exemplo, que A Suco de fruta da loja de desconto É produzido na mesma fábrica que os fabrica para santal ou o Stirlguard (ou marcas patrocinadas mais semelhantes); o salsicha Uma marca de desconto é geralmente produzida por “Fiorucci” Ou quem “AIA”bem como muitos pacotes carne curada.

virou-se para alimentos congeladoscomo misturas de vegetais para a sopa Ou os pacotes de salsinha/salsinha, muitas vezes vêm de Orogel ou “Bundwell”duas marcas cujos preços conhecemos muito bem.

o O truque é entender a origem do produtoEm suma, é realmente fácil: Se tivermos alguma dúvida sobre sua qualidade, basta olhar poster (este é “desconhecido”): lá estão todas as informações que nos ajudarão a entender a origem das matérias-primas e, portanto, apesar do preço baixo, podemos comprá-las com tranquilidade.