Mercedes C-Class: em 2021 eletrificado apenas. Teste híbrido leve 220 d

O novo 2021 Mercedes C-Class Não é um restyling, mas um Mudança de quinta geração Uma nota com as iniciais W206. Não se destaque só porque Isso permitirá que você obtenha o serviço integrado da Apple Music: O novo paradigma, de fato, se desenvolve na esteira da estratégia de transição dos alemães. Estará disponível em versão elétricaIsso é verdade, mas teremos que esperar pela nova plataforma e se fala em um lançamento em 2024. Será tudo novo Classe C Eletrificado com tecnologia Mild Hybrid 48V ou Ingredientes do híbrido de 100 chilometri Autonomia com recarga, obrigado Bateria de 25,5 kWh (recarregada em DC a 55 kWh) E o motor elétrico com potência de 95 kW (129 cv) e 440 Nm permite viajar sem emissões domésticas e a uma velocidade máxima de 140 km / h, o que torna o carro resistente às rodovias. Fiel ao seu apelido de "pequeno S-Class", o novo C herda a capacidade de ter direção nas quatro rodas (opcional) e faróis digitais que exibem avisos e sinais de trânsito para a segurança de motoristas e pedestres.







01 de abril





23 de fevereiro

Dimensões e bagagem





Mais preciso em aerodinâmica, com cx 0,24 para o sedã, o novo 2021 Classe C tem aros de 17 “a 19” em todas as versões. O sedã tem 4,75 metros de comprimento, 1,82 metros de largura e 1,44 metros de altura. A propriedade Classe C mede 4,75 m de comprimento x 1,82 m de altura x 1,45 m de altura. Ambos têm um arquivo – Distância entre eixos 2,85 metros. “Uh, de volta ao meu dia…. Comparado com o passado, houve um notável desenvolvimento em termos de escalas, habitabilidade e dimensões. O novo Classe C corresponde, em tamanho (4,75 vs. 4,74 metros), ao W124 que estreou em 1984 como o predecessor da atual família Classe E. É metros mais longo que o W201 nas décadas de 1980 e 1990, que parou em 4,42 metros. . O tronco Baseado em 455 litros no sedan e 490 litros na carrinha (máximo 1.510 litros dobrando o sofá 40:20:40. Na traseira encontram-se os faróis envolvendo a secção lateral e a tampa da bagageira. O conjunto de iluminação está dividido em duas partes, com uma secção em a porta traseira do porta-malas que conecta o conjunto Um no chassi.

Ficha de dados





Folha de Dados Técnicos Classe C 220 D motor: 4 cilindros a diesel

4 cilindros a diesel Deslocamento: 992 cc

Potência: 147 kW – 200 hp, 440 Nm (1800 – 2800 rpm)

Boost EQ: 15 kW, 200 Nm

Padrão de controle de poluição: Euro6 D cheio

Euro6 D cheio regime de tratamento: Catalisador, DPF, Catalisador SCR duplo com AdBlue

Transmissão: 9G-Tronic

velocidade máxima: 245 km / h

245 km / h 0-100 km / h: 7,3 s

s Bagageira: 455 litros

Ciclo de consumo misto WLTP: 4,9-5,6 l / 100 km

4,9-5,6 l / 100 km Emissão: 130-148 g / km READ Vamos recarregar os ladrões

Interiores e tecnologia: tela vertical.





Dispositivos digitais são conhecidos há algum tempo na casa alemã. Na Classe C 2021 você poderia ter uma versão de 10,25 “ou 12,3”, mas a tela vertical de infoentretenimento é nova e oculta A geração mais avançada de MBUX, exceto para aqueles ainda não mostrados no EQS. Os visores de 9,5 ou 11,9 polegadas (verticais) são orientados ao driver para facilitar o uso da tela de toque e facilitar a leitura. Para ambos, surge um novo dispositivo com mais fluidez do que o já excelente desempenho a que estamos habituados a plataforma. Apple CarPlay Wireless e Android Auto Wireless estão disponíveis E trabalhe pela primeira vez permitindo que você se livre dos cabos.

Interface excelente: Mercedes atingiu a maturidade e MBUX está associada a um dos melhores comandos de voz do setor automotivo com Interface de usuário intuitiva, fácil e sempre suave. Na tela central, eu realmente aprecio as notificações do smartphone em forma de cortina que permitem acessar comandos rápidos e simplificar o uso das funções principais. O mapa está sempre em segundo plano mesmo quando estamos navegando no menu principal (por exemplo, no vídeo) e a repetição é extrema: a tela do navegador também é espelhada em dispositivos digitais, onde há mapeamento em tela inteira (tela inteira ou mini versão ) e em uma tela colorida em vidro, onde as direções de rotação sempre podem ser exibidas.

Motores: quatro cilindros e totalmente híbridos, até mesmo a diesel





Os motores 2021 C-Class são de quatro cilindros e totalmente híbridos, onde Hybrid significa 48V Mild Hybrid comElétrica 15 kW e 200 Nm Do torque usado para aumentar o EQ, o “empuxo” é útil na passagem ou na fase de cruzeiro e reduz ligeiramente o consumo. Os motores a gasolina (M 254) variam de 170 a 258 cv, enquanto os motores a diesel (OM 654 M) partem com 163 cv e vão até 200 cv; A inevitável tração nas quatro rodas 4MATIC está disponível para ambas as fontes de alimentação e apenas uma caixa de câmbio automática de 9 velocidades (9G-Tronic), que é padrão para qualquer versão que você decidir comprar.

Classe C Plug-In Hybrid: Diesel e Gasolina A versão do plug-in será chamada Mercedes C-Class 300 E (também mais tarde C 300 D), também com um motor a gasolina de quatro cilindros (150 kW), mas movido por um motor elétrico de 95 kW (130 cv aproximadamente), o que o tornaria muito interessante: 550 Nm de torque, Carregador padrão 11 kW Em AC, carica opcional em DC para 55 kW (30 minutos para um tanque cheio) e uma potência total de 313 hp (230 kW). A bateria C-Class 300 e é semelhante à encontrada em um carro elétrico: resfriada por líquido e capaz de suportar carga CC. Quatro modos de condução estão disponíveis. Híbrido é o tipo inteligente de operação híbrida e também leva em consideração o mapeamento, o tráfego e os limites para gerenciar o uso de energia. A eletricidade só usa a bateria para navegação, enquanto o Battery Hold mantém a carga atual e nos permite “gastar” elétrons mais tarde, para neutralizar o centro histórico ou ZTL de nosso destino. O esporte maximiza o desempenho. READ Tod's, Lvmh aumenta para 10%. Arnault compra mais 6,8% da Della Valle - Corriere.it O veículo inicia automaticamente no modo elétrico e o computador de bordo fornece uma gama completa de indicações ao motorista sobre o uso do pedal do acelerador para maximizar a regeneração. No entanto, usando os remos no volante, você pode escolher o modo de regeneração manual. Curiosidade: O plug-in possui apenas suspensão a ar, mas exclusivamente na parte traseira, ao invés das três configurações disponíveis para os motores convencionais, clássicos, esportivos e adaptativos.

How it Goes: O primeiro teste de estrada





No volante do C-Class 300 d e C-Class 220 d, há duas sensações imediatamente percebidas que definem as principais características deste novo C-Class. Conforto, um elemento distintivo pelos alemães também com esta nova geração do sedã de referência, o carro que desafia o BMW Série 3 na Europa a transformar (e agrupar) clientes na Classe D. O segundo é Boa confirmação: O diesel de quatro cilindros, assistido por 20 cv elétrico, é suave, mas decisivo na entrega, certamente não brutal, mas ótimo e capaz de manter ritmos muito elevados mesmo em uma mistura compacta, onde uma caixa de câmbio automática é padrão para todos e capaz de reconhecer uma diferença importante entre estilos de condução. O mais esportivo dos motores elétricos pressiona ao máximo: o indicador EQ Boost acende para nos informar quanto e quando usá-lo ou recarregar para recarregar a pequena bateria. No modo eco, a designação muda e o pedal responde de forma mais suave, mas com chutar para baixo O metrônomo (um clique é ouvido no final do golpe) Você sempre pode atingir a potência máxima em uma emergência. Por fim, o consumo é excelente: com 66 litros de tanque de combustível aumentado, você pode facilmente passar de 1000 km com o tanque cheio, a média varia entre 5 e 6 litros a cada 100 km com um passeio agradável, mas para todas as medições faremos a aula em mãos. Teste de longo prazo.

Com a ajuda de uma hidro-bomba surpresa e uma corrida até Roma para você não perder o trem, a Classe C enfrentou este primeiro teste de dirigir com maestria em condições desafiadoras: o cenário viu vários carros estacionados na beira da estrada, esperando por uma trégua de uma parede de chuva. Para poder voltar à visibilidade mínima. Nessas circunstâncias, o novo Classe C deu Teste de força e segurança: Modo esporte ativado, para uma maior margem de controle humano em curvas fechadas inundadas, o 220 d aproveitou perfeitamente o impulso elétrico do motor a diesel em subida. READ Conselho de Segurança da ONU endossa reeleição de Guterres Reuters - Economia e Finanças A direção comunicativa e precisa mostrou-se essencial na leitura de uma estrada com uma camada consistente de água, o que me fez entender instantaneamente os limites dos pneus. Os travões revelaram-se precisos e perfeitos, mas os usei bastante porque bastaram para interferir com a sua libertação para fazer curvas na configuração molhada, contando com uma excelente afinação nada sujeita a subviragem e um overdrive muito gerenciável. Embora eu não tenha sido muito leve em lidar com furos e descolamentos, pude apreciar a ação do conjunto de suspensão que nunca triturou mesmo durante os “saltos”. O pneu não quebrou nem quando um buraco maior se transformou em um pequeno lago, em uma curva do suporte, obrigando o carro a experimentar um coeficiente de atrito diferente entre os lados esquerdo e direito. Mesmo no esporte, os controles tornaram a tração traseira uma brisa, mesmo em condições molhadas: segurança excepcional, isso mesmo, mas a fila foi reduzida para alguma deriva controlada.

preço





Recusada na gama tradicional de equipamentos, desde Business até Premium Pro, que são configurados como versões separadas para aumentar o valor residual, Mercedes classe c Ele está disponível nas versões sedan, cupê e vagão. Aqui estão os preços dos acessórios de entrada (empresarial ou executivo, dependendo do tipo de corpo): Classe C 200 Mild Hybrid (Berlim): € 51.010

Classe C 220d Mild Hybrid (Berlim): da 51.254 €

Classe C 200 Mild Hybrid (vagão): da 52.466 €

Classe C 220d Mild Hybrid (vagão): da 52.710 €

C 200 Light Hybrid (Coupe): a partir de € 49.662

Classe C 220d 4MATIC Mild Hybrid (Coupe): a partir de 51.797 € Para resumir em poucas palavras, o novo 2021 C-Class pode ser definido como um carro muito tecnológico e confortável, projetado para aqueles que não estão satisfeitos com conteúdos inovadores e querem o melhor em tudo, desde o infoentretenimento – não só rápido, mas também inteligente em a interface – para conforto e segurança. ADAS Passe nível 2+ direção semiautônoma E ه Eles representam excelência e referência. O conforto é completo, desde o assento do motorista até o da estrada. bem ali Técnica Em si Torne-se funcional para o ambiente de trabalho Com funções como cinemática do assento e ajuste automático da posição. Não é o carro que você dirige de barriga para baixo, mas isso não significa que falta desempenho; Em vez disso, eles estão entre os melhores para desfrutar de estilo, tecnologia e conforto máximo. Para viajar, mesmo que por muito tempo.

