A segunda dose no coração do verão, um surto de cancelamento devido aos feriados. Atualizações »ILMETEO.it

Vacina AstraZeneca: segunda dose no coração do verão, boom de cancelamentos de férias. Atualizações

Expansão do verão no cancelamento de retiradas da segunda vacinaPara quem recebeu a vacinação em abril, principalmente entre a segunda e a terceira década Booster de vacinas AstraZeneca Esperado em Propriedade, Aproximadamente entre julho e agosto. Mesmo aqueles que foram vacinados em junho correrão “o risco” de serem chamados ao coração de agosto.

Isso significa que, conforme noticiado pelo jornal também RepúblicaE a Forçar uma pessoa a ficar na cidade em extremo calor para concluir o curso vacinação Ou pior, ver prazos perdidos e o risco de retardar a campanha de vacinação justamente quando os prazos mais frágeis estão prestes a acabar. Por este motivo um Boom de cancelamento.

Equipe do Comissário Especial para Emergências Francesco Paolo Figliolo é Completamente Ciente do verão desconhecido. “Não ignoramos esse perigo de forma alguma, mas uma possível solução será coordenada com o Ministério da Saúde. Nossa prioridade continua sendo proteger os vulneráveis ​​e os idosos, e trataremos de quaisquer problemas.” O general disse.

Em suma, o algoritmo de reserva também deve levar isso em consideração e levar isso em consideração em muitos casos Não atrase a segunda injeção Depois de certos horários. A vacinação não será suspensa nos feriados. Cartas em mãos, devemos encontrar uma maneira de fazer isso Não desanime com o boom em sua campanha de vacinação Trouxe 45 milhões de frascos até junho (o dobro dos recebidos de dezembro a março). “O General Figliolo e o Engenheiro Corsio me tranquilizaram sobre aquela data que é o final de junho para vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos, uma meta que nos permitirá relaxar mais porque não teremos bloqueios nas UTIs e COVID”., Garante que o presidente Anci e o prefeito Barry Antonio Decaro.

Em qualquer caso, a campanha continua em um ritmo um tanto errático. No início de maio A parte gananciosa deve ser alcançada 500 mil doses por dia. Além disso, a questão do estoque também parece estar resolvida, esgotando-se em várias áreas e é essencial para a segunda dose.