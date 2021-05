Em junho, ele tinha 40-50 anos – Corriere.it

Dúvidas preocupadas AstraZeneca Os esperados 7 milhões de garrafas em dois meses. Também é necessário fazer ligações para um milhão e meio de italianos, a maioria deles escolares e militares. ontem Gianni Reda, Diretor de Prevenção do Ministério da Saúde, confirmou que nada mudou: o recall será feito com soro Vaxzevria, mesmo para menores de 60 anos, que a EMA recomendou usar apenas para quem está acima desse limite, e não tem evitou isso por causa dos outros.

Uma viagem faseada condicionada a uma incógnita: a entrega das doses nos tempos e quantidades esperados. Em maio, 17 milhões de ampolas foram encaminhadas para a Itália, e em mais 30 de junho. Agora que a máquina está totalmente funcional, literalmente respeitando o programa de delegação Filho – 500 mil gerenciamento por dia (508158 29 de abril, um pouco menor do que ontem segundo as estimativas) – tudo o que resta é a esperança de que os suprimentos cheguem a tempo, como um relógio suíço descrevendo o que se tornou o modelo Pfizer. As doses regulares são entregues, semanalmente, aos postos de vacinação de acordo com sua rede logística: método que permite a redução do uso de frascos por pelo menos 24 horas nas áreas perdidas no trânsito de Pratica di Mare, na chegada ponto de outras vacinas.

Começaremos com uma campanha Vacinação corporativa Porque os trabalhadores precisam ter um caminho rápido para fazer o país avançar. Um mínimo de 732 pontos de vacinação serão adicionados À rede atual que inclui todas as grandes empresas que já contataram a estrutura de comissários e regiões, grande parte das quais aderem à Confindustria que desenvolveu o programa. Alguns podem se tornar – os mais equipados – centros de ASL para vacinar não apenas seus funcionários, mas também a comunidade local. Naqueles mesmos dias, a maior parte das pessoas com mais de 60 anos será vacinada e terá início a cobertura para a faixa etária de 55 a 59 anos, para a qual muitas áreas estão abertas atualmente.

Se essa velocidade de cruzeiro for respeitada sem uma queda significativa nos suprimentos, podemos nos encontrar em um confrontoO início da campanha massiva que começa entre 15 e 20 de maio. A exigência é obrigatória, mas as projeções da estrutura do comissário – confirmadas por quase todas as regiões – indicam que, assim que a maioria das pessoas com mais de 65 anos estiver segura, será iniciada a fase paralela projetada pelo comissário Figliolo.

Cobertura frágil

Serão dias cruciais para abranger todos os italianos da Categoria 4 de acordo com as recomendações do Instituto Superior de Saúde: ou seja, pessoas vulneráveis ​​com menos de 60 anos cujas reservas apenas começaram na maioria das regiões. Por outro lado, as adesões da faixa etária de 50-54 serão realisticamente abertas em torno de 17 de maio, Refere-se a algumas regiões como Veneto, Piemonte e Lombardia. Normalmente, a diferença entre reserva e gestão pode ser determinada no intervalo de 20-25 dias. Um atraso de tempo que permite dar uma projeção precisa da curva da vacina na ausência de pontos de parada, ou seja, entregas perdidas ou suspensão preventiva de algumas vacinas. As reservas subsequentes diminuirão com a idade.

No final de maioA maioria das regiões começará a gravar Associação para a faixa etária de 45 a 49 anos Que vai perfurar por volta de 20 de junho.

O Variando de 40-44 anos rachou cerca de dez dias E deve ser coberto até a primeira década de julho.

A imunidade do rebanho deve chegar a 60% no final de julho e 80% em setembro. Em linha com o plano.