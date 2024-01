Lisboa resgata Banco Espírito Santo

Portugal resgata o Banco Espírito Santo bombeando 4,4 mil milhões de euros, e o Governador do Banco Central de Lisboa, Carlos Costa, anunciou intervenção para evitar a falência do terceiro maior centro bancário do país e evitar uma nova crise financeira.

A resposta do mercado bolsista foi hoje forte, com as ações do banco português a registarem uma queda pré-lançamento de 87% para 0,12 euros. Os analistas não veem esperança de recuperação nas ações do instituto. O Citigroup publicou um relatório indicando um preço-alvo para as ações de 1 centavo e recomendando a venda das ações. Segundo analistas, o novo projeto não deixará espaço para recuperação no mercado de ações. As ações do Bes fecharam esta sexta-feira num mínimo histórico de 12 cêntimos, reduzindo a capitalização daquele que já foi o maior banco de Portugal para apenas 675 milhões de euros.

A operação de resgate prevê que o Banco Espírito Santo seja dividido em duas entidades: por um lado os activos “tóxicos”, que irão parar num recém-criado “banco mau”; Por outro lado, activos que produzem lucros, que serão transferidos para um novo banco denominado Novo Banco. A instituição será controlada pelo Fundo de Resolução, apoiada pelo sistema bancário português conforme exigido pelas condições impostas pela União Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pela Troika do Banco Central Europeu no momento da luz verde para prestar ajuda financeira para Portugal.

Depois do prejuízo máximo de 3,57 mil milhões de euros sofrido pela Pace, o governo de Lisboa quebrou o atraso e decidiu intervir para evitar o fenómeno de poluição do resto do sistema financeiro. O Governador do Banco Central de Portugal explicou que “é urgente identificar uma solução que garanta a proteção dos depósitos e assegure a estabilidade do sistema bancário”. O incumprimento da Pace teria tido um grande impacto em toda a economia portuguesa. Voltando à operação de resgate, o banco mau permanecerá sob o controlo dos actuais accionistas do Bes que terão a responsabilidade de proceder à liquidação com o consequente suporte das perdas que surgirem.

De acordo com as novas regras europeias, o Estado não pode utilizar o dinheiro dos contribuintes antes de os accionistas e obrigacionistas de instituições em crise participarem na cobertura das perdas. Entre os principais acionistas do BES está o Credit Agricole, que detém 14,6%. A decisão de Portugal recebeu o parecer positivo da Comissão Europeia, que considera a intervenção “suficiente” para proteger todo o sistema e evitar impacto sistémico. Desde a passada sexta-feira, as ações da Pace estão suspensas na Bolsa de Lisboa, depois de uma queda de 75% em apenas três sessões.