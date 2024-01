Proibição de dirigir, a data já está muito próxima: 99% das vezes você terá que comprar um carro novo

Más notícias para os motoristas, que agora estão trocando de carro devido a esta nova regra de proibição de dirigir.

Comprar um carro é um passo importante na vida de qualquer pessoa. Eles já estão Existem várias despesas que serão incorridas para comprar e manter o mesmo. Entre os impostos que você tem que pagar, o dinheiro de manutenção e as despesas de viagem (como gasolina, pedágios, etc.), o valor que você acaba gastando não é nada trivial.

Mas o maior problema nesses casos surge quando você praticamente tem que decidir onde trocar de carro. Por exemplo, é possível que o carro que você possui esteja muito antigo, ou que alguns de seus componentes não funcionem mais corretamente e devam necessariamente ser trocados, ou pior ainda, que devido a um acidente, seu carro tenha se tornado mais utilizável.

Porém, há outro motivo que às vezes pode ser essencial para você trocar de carro, que é preocupante Bloquear tráfego. É exatamente por isso que você definitivamente terá que comprar um novo. O dia em que esta regra entrará em vigor é sempre o mesmo mais perto.

É quando você precisa comprar um carro novo

A decisão tomada pelo Parlamento Europeu é agora quase oficial: salvo surpresas dramáticas A partir de 20235 será descontinuada a venda de automóveis a gasóleo, gasolina e endotérmicos. É um passo que foi sem dúvida dado para reduzir as emissões e, portanto, a poluição.

É, portanto, um duro golpe para os motoristas, que a partir desse momento não poderão adquirir este tipo de carro novo. Na verdade, só estará disponível no mercado Carros com emissão zero, ou seja, elétricos ou a hidrogênio. A regra também se aplicará em Itália, embora o nosso país tenha inicialmente solicitado que esta legislação fosse adiada pelo menos até 2040.

Há uma boa notícia para os motoristas

O bom é que Quem possui veículos a gasolina ou diesel, pelo menos por enquanto, não terá que trocá-los. Certamente terão menos benefícios, mas não necessariamente terão que gastar dinheiro para comprar outros carros.

O mesmo também deveria se aplicar ao mercado de pulgas. Na verdade, os carros usados ​​deste tipo continuarão a ser vendidos.