Um dos países mais mencionados nas últimas semanas quando falamos da crise grega tem sido Portugal, que muitos têm visto como um exemplo positivo – juntamente com os Estados Bálticos e a Islândia – de implementação de medidas de austeridade. A economia portuguesa tem vindo a crescer há mais de um ano e o desemprego está a diminuir rapidamente. em Entrevista Publicado ontem pela revista semanal alemã SpiegelO Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble – conhecido pelas suas posições muito duras em relação à Grécia – citou Portugal como um excelente exemplo de um país que “experimentou um desenvolvimento económico positivo após a implementação de um programa de ajuda internacional”. Há alguns meses, Schäuble tinha determinado que a situação actual em Portugal era… “A melhor prova” Apoiar a eficácia dos programas de austeridade. No entanto, nem todos concordam com Schaeuble: muitos sublinharam como o “custo social” causado pelas medidas de austeridade foi enorme e que as suas consequências ainda hoje são pagas pelo povo português.

Como chegamos lá

Portugal, tal como muitos outros países europeus, sofreu as piores consequências da crise financeira depois de 2010. Entre 2011 e 2013, a sua economia contraiu 6 por cento, enquanto o desemprego atingiu 17 por cento. Quando o actual primeiro-ministro de centro-direita, Pedro Passos Coelho, tomou posse, em Junho de 2011, o rácio do défice em relação ao PIB estava perto de 10%: um rácio considerado “saudável” de cerca de 3%. No mesmo ano, Portugal assinou Acordo difícil Obter empréstimos no valor de 78 mil milhões de euros da chamada “Troika” – isto é, da União Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional – em troca de diversas privatizações e reformas estruturais.

Nos últimos anos, depois de aprovar algumas leis duras e contestadas e de sair do plano de ajuda (o que aconteceu no verão de 2014), Portugal atravessa uma fase estável de crescimento económico: o sistema económico está em expansão há quatro anos. Trimestres consecutivos são esperados para 2015 Um aumento do PIB em 1,7 por cento. O desemprego continua muito elevado, mas caiu para 14 por cento. Embora subsistam muitos problemas – incluindo a elevada dívida pública e o enorme número de portugueses que emigraram para o estrangeiro – 200.000 numa população de dez milhões – o sistema político português manteve-se bastante estável. E nas urnas para as eleições políticas marcadas para Setembro próximo Atualmente é considerado muito próximo Duas facções políticas “institucionais”: a Aliança Portuguesa de centro-direita e o Partido Socialista.

(PIB de Portugal de 2004 até hoje)

Mas como eles fizeram isso?

Portugal agiu de forma oposta à Grécia. O governo aumentou os impostos, tentou limitar a evasão fiscal, flexibilizou o mercado de trabalho e privatizou várias empresas públicas. Os sucessos económicos recentes devem-se principalmente às exportações: para compensar o declínio contínuo do consumo interno, as empresas tiveram de encontrar novas estratégias e a maioria decidiu investir em novas tecnologias para tentar atrair clientes estrangeiros (isto também foi facilitado por medidas mais flexíveis Contratos de trabalho). Hoje, o valor das exportações representa mais de 40% do PIB português, enquanto em 2009 parou nos 27%. Segundo algumas estimativas do próprio governo portuguêsPortugal poderá pagar antecipadamente algumas dívidas contraídas com os seus credores internacionais, no valor de cerca de 14 mil milhões de euros nos próximos dois anos.

Problemas que permanecem

Durante muitos anos, muitos criticaram as reformas de centro-direita, alegando que os seus custos sociais são demasiado elevados. António Costa, antigo presidente da Câmara de Lisboa, de 54 anos, e actual secretário-geral do Partido Socialista, disse que o programa de austeridade não produziu “nada além de pobreza”. Em artigo publicado em junhoEconomista ele escreveu Quase metade dos diplomados com menos de 35 anos de idade e com menos de 35 anos ganham menos de 900 euros por mês.

A Comissão Europeia estima que 60 por cento dos hotéis e restaurantes portugueses são estes últimos Sujeito a 23% de imposto sobre valor agregado desde 2012, 10 pontos a mais do que o esperado anteriormente – correm alto risco de fechamento porque, devido aos baixos rendimentos, não conseguem pagar dívidas contraídas no passado. de acordo com Jornal de Wall StreetAlém disso, os dados bastante positivos sobre o desemprego são “inflacionados” pelo facto de quase 200.000 pessoas terem deixado Portugal permanentemente em busca de trabalho entre agora e 2011.

Falando sobre as próximas eleições políticas, Passos Coelho disse: “É fácil perceber o que está em jogo. Queremos construir algo positivo com base no que já conseguimos ou regressar a um tempo de dívida e incerteza?”