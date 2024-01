Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 2 de janeiro de 2024

As subidas foram dominadas pelas ações do setor bancário. Fechamento positivo para petrolíferas. Avanços de Leonardo e Telecom Italia TIM também se destacam no FTSEMib

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registraram alterações parciais na primeira sessão de 2024. o Ftsimibe Ganhou 0,57% para 30.525 pontos, após oscilar entre a mínima de 30.327 pontos e a máxima de 30.864 pontos. o FTSE Itália todas as ações Fechou em alta de 0,48%. No entanto, o sinal de menos para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,47%) e Índice FTSE Itália Star (-1,1%). 17h40 Bitcoin Arrecadou pouco mais de US$ 45.000 (pouco menos de € 41.500). o Spread de títulos Btp Oscilou em torno de 165 pontos O retorno da BTP por dez anos Que ficou perto de 3,7%. para'euro Caiu para US$ 1.095. Prevalecem altas nas ações do setor bancário na primeira sessão de 2024. Niall Gallagher – Diretor de Investimentos da GAM – acredita que olhando para 2024, as perspectivas continuam positivas para o setor na Europa. O especialista destacou que “os preços das ações de mercado não refletem a sustentabilidade do aumento dos lucros/rendimento dos capitais próprios face ao regresso a taxas de juro positivas”. Dia maravilhoso para Intesa São Paulo (+1,93% para 2,6945€) e unicrédito (+1,89% para 25,03€). Melhor desempenho para Monte dei Paschi di Siena (+6,14%) e Banco BBR (+3,6%). Fechamento positivo para ações do setor petrolífero. Eni Registando uma subida de 1,36% para 15.556 euros. Sinal de mais também para Saipem (+1,19%) e Tenaris (+0,95%). Aumentos no FTSEMib também se destacam leonardo (+2,04%) e Equipe Telecom Itália (+1,73%), enquanto STM Deixei 1,42% no chão. READ Veja como eles te enganam e como se defender - Libero Quotidiano Entre empresas de menor capitalização, salto é notável Mitl (+19,7% para 1,82€). Para o exercício de 2024, o Conselho de Administração deliberou propor aos acionistas a distribuição de parte da reserva de lucros transitados, através de um dividendo de 0,12293 euros por ação, num total de 10 milhões de euros. Na Euronext Milan o foco está no crescimento Sistemas de limãodepois do salto que deu no dia em que apareceu pela primeira vez na lista dedicada às pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas.



