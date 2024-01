O que pensam os mercados? – Apenas conselhos

Já se passaram quatro anos desde Portugal Sofreu uma grave crise da dívida soberana e foi forçado a aceitar uma Plano de resgate Que incluía, entre os seus principais pontos, o rigoroso controle orçamentário para devolver a economia do país ao crescimento. A nação saiu oficialmente do plano Resgatar Em maio de 2014.

Diferente Espanha E Gréciaonde antiAusteridade Depois de as suas vozes terem sido ouvidas, os dois principais partidos políticos portugueses, o Democrata e o Socialista, comprometeram-se a manter os acordos então alcançados.

o maior Flexibilidade no mundo do trabalho E a Privatização de um grande número de entidades (Correios, Empresa de Eletricidade, Companhias Aéreas Nacionais) estiveram entre as reformas implementadas nos últimos anos.

Quatro anos depois, é hora de realizar as primeiras eleições políticas Domingo, 4 de outubro de 2015 Os portugueses são convidados a votar.

O Partido Conservador, a coligação cessante, continua a manter a sua liderança sobre a oposição socialista, mas existe a possibilidade de não conseguir obter a maioria absoluta no Parlamento. As últimas sondagens de opinião mostram que o Primeiro-Ministro cessante BHydron Passos Coelho 38% contra o socialista António Costa Em 32%. A hipótese de formação de um governo de coligação é a mais popular, mas não devemos descartar a possibilidade de uma aliança entre os vários partidos de esquerda.

Situação económica em Portugal

para'A economia de Portugal Cresceu no primeiro e segundo trimestres de 2015 e atualmente Previsão do PIB para 2015 fornecer Crescimento de 1,6%Portanto, é superior às expectativas de crescimento para a zona euro (e, claro, superior às expectativas da Itália).

A economia portuguesa está em movimento Exportações melhoraramRegistrando um salto real de 6% entre maio e junho. Agência de avaliação Standard & Poor’s Ajustou sua classificação de BB para BB+ com A Perspectivas Estável Esta decisão foi também confirmada por outras agências, confirmando que o vencedor destas eleições não mudará o rumo das políticas económicas e sociais impostas durante a intervenção da Troika.

o Mercado de trabalho O país parece estar a recuperar: o país conseguiu atingir o maior aumento do emprego no segundo trimestre de 2015 (+1,3%) em comparação com o primeiro trimestre do ano. o Taxa de desemprego A taxa de crescimento ainda é elevada, de 13%, mas inferior aos 16,2% registados em 2013. Taxa de desemprego juvenil É 31%, menos que o italiano (40%).

O que dizem os mercados?

O principal índice bolsista de Portugal (PSI 20) desde o início do ano subiu mais de 8% e conseguiu, ao contrário de muitos outros países, conter perdas devido às fortes preocupações com o abrandamento da economia chinesa, mantendo-se assim em terreno positivo.

No gráfico é possível destacar a redução Rendimento dos títulos do governo de dez anos E com base em Espalhar Com a libra em comparação com os máximos alcançados no início do verão. O rendimento está atualmente em torno de 2,36%, enquanto Espalhar Está em torno de 180 pips.

Desde o início da semana e à medida que se aproxima a data das eleições fruta Caiu até 140 pontos base, um sinal de que os mercados não parecem ver qualquer “ameaça” deste ciclo eleitoral.