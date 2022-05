Spread, Mays e a UE: o plano de pesadelo de Draghi

Depois que ele nos fez beber o conto de dívida boa e dívida ruim Mario Draghi deve ao país 500 milhões por dia Desde o início de seu governo sem contar o que estaremos em conflito com o PNRR.

A maior parte das despesas acumuladas terminará em 2021 com Finanças felizes Já para 2022, está tudo na chave da eleição do quirinal, uma vez que a meta desaparece, o PM começa a meditar durante a viagem para não ter que enfrentar os problemas que certamente virão.

Infelizmente para ele, Christine Lagarde (finalmente) percebeu isso. A inflação europeia estava fora de controle Assim, o Banco Central Europeu não poderia continuar a comprar títulos do governo indefinidamente, excesso de estímulo monetário, boa dívida pela definição de Mario, aumento de preços e depreciação do euro que o banco central deveria ter abordado mesmo sem a guerra na Ucrânia.

como ele O spread que Draghi herdou em torno de 100 pontos base saltou para 190 Durante o período de seu governo não mostra sinais de parar. Não há nenhum traço de inflação e difusão no Def, escrito por Franco, tanto que nas bolsas de dinheiro de Londres ele é usado no verso como papel de nota.

A Europa, preocupada com o cenário, começou a implantar suas armas em primeiro lugar Mecanismo Europeu de Estabilidadee, aliás, leal a Gentiloni, Marco Butti, candidato ao cargo de Gerente Geral da nova instituição. Uma verdadeira folha de figueira para esconder a crueldade dos procedimentos que aguardam a Itália se pedir ajuda.

Mes nada mais é do que o procedimento usado na Grécia, mas em forma de tratado, todas as incertezas foram eliminadas, obrigando o país requerente a Disciplina rigorosa em cortes, impostos e privatizações Sob o peso do colapso da dívida pública e dos bancos.

Mario Draghi fez bem as contas, ele vai a Biden para ganhar dinheiro porque ocupou uma posição pró-americana, aproveitando a promessa da administração da OTAN, do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, ele está voltando para a Itália e em Em julho, ele oferecerá uma manobra para corrigir o superotimismo financeiro de 2022. Espera-se, em parte, que seja 2023. Se as partes não concordarem com isso, ele decolará e os culpará se o implementarem. ganhar mais alguns meses por não precisar procurar a ajuda do ESM.

Por outro lado, se os mercados estiverem muito tensos, ele culpará Putin e O próximo governo ficará sob a proteção absoluta da Europa Com a França já colocando seus homens em empresas estatais, começando com Fincantieri e se preparando para jogar o leão na venda da Itália.

Mario Europa e Spread trabalham juntos como sempre, mas não para nós.