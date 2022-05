São necessárias fontes fósseis e renováveis”.

“Reduzir a dependência da Rússia não reduzirá as tarifas, precisamos de um teto para o preço do gás”, diz Bozzi, chefe da Confindustria. Industriais apoiam fábrica de gás por 16 anos: ‘Agora seremos mais independentes’

Não é altura de poupar nas opções de política energética. A visão de Roberto Pozzi, presidente da Confindustria Romagna, pode ser resumida sobre o período de crise devido aos altos preços do gás e, portanto, toda a energia em geral que as residências e indústrias precisam. Investir em energias renováveis ​​deve ser um objetivo primordial, diz Vulcaflex, CEO da Cotignola. Mas a situação atual – em que estamos tentando reduzir a dependência das importações russas antes de tudo para evitar o financiamento indireto da invasão ucraniana – exige que implementemos todas as medidas possíveis, porque no curto prazo não podemos substituir os hidrocarbonetos. em verde.

Sr. Presidente, há alguma estimativa que possa retratar o impacto da especulação de guerra conjunta até agora nas indústrias têxteis econômicas locais?

“A energia cara foi intensificada pela guerra, mas na verdade explodiu no segundo semestre de 2021. Dado que o fornecimento de gás metano é um problema puramente europeu e especialmente italiano, há uma grande preocupação principalmente para as empresas que exportam e sofrem. Gap de competitividade no exterior: após uma semana Desde o início da invasão, quatro em cada dez empresas projetam uma redução no volume de vendas externas de até 20%. : até agora não conseguiram repassar para o consumidor Por isso, a inflação ficou mais controlada aqui do que em outros países, mas a margem está diminuindo a cada dia.”

Há algum tempo se fala de uma crise de energia de fontes fósseis. Mas as empresas realmente acreditam nas energias renováveis ​​ou as iniciativas privadas podem fazer mais?

“As duas coisas: as empresas acreditaram nela e poderiam ter feito mais se não estivessem atreladas a licenças de dez anos e operações eternas. A energia verde é uma notável vítima de notórios laços burocráticos: hoje estão sendo tomadas medidas para simplificar e agilizar, mas tínhamos mesmo que chegar ao estado de emergência total? ?”.

O setor de petróleo e gás italiano está parado há algum tempo. Se houver uma política de incentivo à extração a toda velocidade, quanto pode chegar a produção italiana, hoje de 3,4 bilhões de metros cúbicos por ano?

“As estimativas mais conservadoras falam em pelo menos cem bilhões de metros cúbicos de potencial em campos nacionais: o cálculo das reservas é feito com base em determinados critérios econômicos e avaliações geológicas, no atual quadro legislativo. Se a lei mudar, as estimativas mudarão. Para uma ordem de grandeza, podemos lembrar que em 2021, os requisitos nacionais eram de cerca de 70 bilhões de metros cúbicos.”

Em 2021, 38% das necessidades de gás da Itália foram cobertas por importações da Rússia. Para reduzir a dependência de Moscou, será necessário encontrar outro fornecedor para importar. Isso significa passar de um vício para outro?

“A cura para a dependência é a diversificação: sim, é necessário encontrar outros fornecedores, mas também nos equipar entretanto a nível local para relançar campos existentes, avaliar novas explorações e acelerar decisivamente o campo das energias renováveis.”

A capacidade de reduzir a dependência da Rússia garantirá preços mais baixos do gás para empresas e famílias italianas?

«Não, porque o preço do gás depende principalmente dos negócios que são negociados no mercado europeu, na bolsa Ttf de Amesterdão. Ser capaz de reduzir a dependência da Rússia significará interromper o financiamento indireto da invasão da Ucrânia”.

A Sole24Ore informa que o lucro líquido da Eni no primeiro trimestre de 2022 foi de 3,27 bilhões de euros, comparado a 270 milhões no primeiro trimestre de 2021. Dada a emergência e o envolvimento público da empresa, não faria sentido esperar a decisão do estado Para reduzir a especulação?

“Esta é a dinâmica dos mercados: a Eni não ganha dinheiro com especulação, mas com aplicação da lei e preços de mercado estabelecidos na praça de Amsterdã.”

Deve haver um teto para o preço do gás?

“Sim. O objetivo continua sendo para nós um preço regulado comum para o gás que proteja o continente em termos de segurança de abastecimento e competitividade industrial de condições econômicas anormais que são muito diferentes dos contratos de fornecimento reais. A nível europeu, há países que conseguiram chegar Está sujeito a acordos individuais, como Espanha e Portugal.”

Entre as hipóteses em cima da mesa para reduzir as importações russas, o fator de regaseificação desempenha um papel importante. Os críticos dizem que ainda está localizado nas proximidades de recursos fósseis. Corremos o risco de perder outra oportunidade de desenvolvimento real, em nome da necessidade de agir rapidamente?

“Como sempre, a virtude está em algum lugar no meio. Neste momento e por anos, tanto fontes fósseis quanto renováveis ​​serão necessárias. Estamos no meio onde não podemos vetar ou comprometer: ninguém evoluiu para ficar no escuro ou no frio Agora chega o verão e certamente desligamos o aquecimento da casa, mas continuamos a cozinhar, viajar e viver. A suposição de que na corrida pelas energias renováveis ​​tínhamos que parar de procurar o gás italiano no mar e em terra para extraí-lo e consumi-lo, deixá-lo para outros, e aumentar as importações com efeitos negativos sobre o Meio Ambiente e contas, errado. Aprovado. Certamente, a participação das energias renováveis ​​deve crescer e substituir gradualmente as fontes fósseis, mas o timing desse crescimento não corresponde ao a necessidade de substituir em poucos meses a parte do gás russo que importamos na produção de eletricidade».

Na frente do GNL, uma importante guarnição em Ravenna é o Edison Bear Depot, o primeiro na Itália. O que é detectado no ambiente industrial?

“A Diretiva Europeia de Descarbonização para o Transporte Marítimo incentiva a instalação de motores a gás em navios para conter as emissões: este é o primeiro depósito de pequena escala na Itália e certamente coloca o porto de Ravenna em uma posição de liderança.”

A recente reunião em Bolonha entre Bonaccini, Cingolani e De Pascale terminou com um desejo explícito de regaseificar ao largo da costa de Ravenna. A Confindustria concorda. Parece recuar no tempo: na cidade se falou pela primeira vez entre 2006 e 2008, há mais de dezesseis anos. E a Confindustria já concordou. Se fosse feito naquela época, em que cenário estaríamos hoje para a Itália e Ravenna?

Seremos menos dependentes do gás russo e estaremos mais preparados com uma infraestrutura que certamente não pode ser construída em um dia. A mesma lógica se aplica às energias renováveis: como seria se tivéssemos o Centro Agnes hoje? Novamente, como agora, a chave é a diversificação, que é o ABC de cada investimento para reduzir a exposição e, assim, mediar o risco de quaisquer imprevistos e dificuldades.”