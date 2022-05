Netflix, Disney e Amazon terão que investir no cinema suíço

De acordo com a nova lei adotada hoje, as plataformas online terão que pagar pelo menos 4% de suas vendas totais a cada ano para criar séries e filmes suíços. Keystone / Michael Buholzer



Uma nova lei do cinema que obriga os gigantes da transmissão a investir em séries e filmes suíços foi aprovada em votação popular no domingo. Assim, a Suíça junta-se aos países europeus, incluindo Itália, França e Espanha, que já prevêem obrigações semelhantes.

Plataformas de vídeo sob demanda de empresas como Netflix, Disney, Amazon e HBO terão que financiar a produção de filmes “Made in Switzerland”, assim como as emissoras de televisão nacionais. A emenda à lei federal de produção e cultura cinematográfica, que foi submetida à votação federal no domingo, foi aceita por 58% dos eleitores. A taxa de participação foi de 39,5%.

A grande maioria dos cantões manifestou apoio à nova lei, com percentagens que variam de 50,6% em St. Gallen a 76,1% em Vaud. Em geral, os cantões franceses tendiam a ser mais favoráveis. Além de Vaud, destacam-se Genebra e Neuchâtel com percentagens “sim” de 74,6% e 70,5%, respectivamente. Apenas sete cantões recusaram a reforma (Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Schaffhausen, Appenzell-Inruden e Thurgau).

Novas oportunidades para a indústria cinematográfica suíça

“Esses ‘sim’ são muito importantes para a indústria cinematográfica e para o turismo e para a Suíça”, disse Matthias Ebecher, membro socialista do Parlamento e presidente da organização central da indústria cinematográfica e audiovisual suíça Cinesuisse.

A comissão do referendo aproveitou-se dos temores do aumento dos preços para se opor a um projeto que beneficiaria todas as pessoas, disse Ebecher à Keystone-ATS. Graças aos seus serviços de transmissão ao vivo, os filmes suíços são transmitidos não apenas no sindicato, mas em todo o mundo. É também o melhor publicitário da Suíça em termos de turismo. A Netflix agora deve produzir séries e afins também na Confederação, e não apenas nos EUA. Não vemos como isso tornaria a produção mais cara, disse Ebecher.

“Poderemos introduzir novos formatos e a cooperação com países estrangeiros aumentará.”

Geraldine Rudd, Diretora

extremidade de entrada

“A população de hoje enviou um sinal claro em favor de nossos cineastas e nossa indústria audiovisual”, acrescentou Marie-France-Ruth Pasquier, membro da coalizão do Centro. Com a nova lei, a Suíça estará em pé de igualdade com muitos países vizinhos e ganhará oportunidades reais de mercado em nível internacional.

Para Geraldine Rudd, diretora da Young Web Series, “o setor terá novas oportunidades”. “Poderemos introduzir novos formatos e a cooperação com países estrangeiros aumentará”, disse a emissora de rádio e televisão de língua francesa Radio Switzerland.

Para o chanceler federal Alain Berset, esta é “uma boa notícia para a indústria cinematográfica e audiovisual suíça”. É um resultado que “demonstra a importância que a população atribui à cultura e é um indício da diversidade cultural do nosso país”. “A lei – continuou o ministro da Cultura – tornará possível preencher uma lacuna, colocando emissoras de televisão estrangeiras, emissoras suíças e serviços de radiodifusão em pé de igualdade.” Permitirá também à indústria suíça manter a sua competitividade no contexto europeu, onde já existe a obrigação de investir.

4% do faturamento nos cinemas suíços

Sob a nova lei, chamada Lex Netflix, as plataformas online terão que pagar pelo menos 4% de suas vendas totais a cada ano para produzir séries e filmes suíços. A regra também obriga as plataformas de streaming a fornecerem pelo menos 30% das séries ou filmes produzidos na Europa.

As emissoras estrangeiras que transmitem janelas publicitárias destinadas ao público suíço também terão que contribuir para o pluralismo da exposição cinematográfica. A mudança legislativa estipula que eles podem participar diretamente das produções suíças ou pagar uma taxa alternativa para promover o cinema nacional.

As novas medidas permitirão que mais 18 milhões de francos sejam pagos anualmente pela produção cinematográfica local, segundo estimativas do Departamento Federal de Cultura. Esse dinheiro será destinado a filmes, documentários ou séries produzidos por empresas suíças independentes e a uma coprodução internacional com participação suíça.

Comentando os resultados da votação na Lex Netflix, o gerente da cidade de Freiburg, Pierre Monnard, alertou que a parte de língua alemã do país deve evitar levar todo o dinheiro. “É uma grande vitória do setor diante dos argumentos ‘ideológicos’ dos referendos”, disse. Agora precisamos ter certeza de que todas as partes do país se beneficiarão dele no futuro. “Não devemos esquecer que Zurique é o centro de produção cinematográfica na Suíça”, lembra Monard, convidando falantes de francês e italiano a mostrar sua criatividade para garantir que seus projetos sejam escolhidos através das plataformas.

‘Queríamos defender a juventude’

Alec von Barnico, vice-chefe do departamento de juventude do Partido Liberal Radical (FDP), respondeu no início do referendo com a juventude da CDU dos centristas e liberais: “Estávamos esperando um resultado mais apertado”. Verdes (PVL). No entanto, von Parnico disse: “O resultado não é tão ruim para um partido jovem, que teve que lutar contra os deputados do Partido Democrático Livre, o Conselho Federal e a maioria do Parlamento”.

“Queríamos defender os consumidores, especialmente os jovens”, disse von Barnico à Keystone-ATS. Aqueles que se opuseram ao projeto temem que a medida possa pressionar as plataformas de streaming a aumentar os custos das assinaturas, que já estão entre as mais caras da Suíça. Para o procurador nacional democrata Mike Iger, está claro que os serviços de streaming ficarão mais caros devido à nova lei. Com esta legislação, acrescentou, os residentes terão acesso a um programa de televisão por ordem do Estado.

Virginie Cavalli, co-presidente da Young PVL, disse que as festas de jovens permanecerão vigilantes para verificar se, por exemplo, não haverá “Lex Spotify” para serviços de música. Ele ressaltou que o resultado da votação mostra que as pessoas estão cientes do que consomem dos serviços de transmissão ao vivo.

O que outros países europeus estão fazendo?

A contribuição financeira que os gigantes do streaming têm que pagar à criatividade artística tornou-se um aspecto importante da política cultural de muitos países, diante da transferência de lucros para o exterior. O Parlamento Europeu levantou sua voz contra essas plataformas já em 2018. Além dos canais de TV públicos e privados, os gigantes da web também devem ser chamados a apoiar a produção cinematográfica local.

A maioria dos países europeus introduziu um imposto sobre vendas ou obrigação de investimento. Alguns aplicam as duas ferramentas. Em seguida, a União Europeia exige que os serviços online ofereçam 30% dos produtos europeus. Alguns países introduziram cota ou subcota maior para difundir a produção nacional. Além disso, as plataformas de transmissão que operam na União Europeia são obrigadas a destacar séries e filmes europeus.

no ItáliaOs serviços de VOD devem dedicar pelo menos 20% do seu rendimento líquido às produções europeias. Essa participação é de 26% em França, que também impõe um imposto de 2% sobre a produção de filmes aborígenes. no EspanhaInvestimento obrigatório 5%, em Portugal 1%.

no Alemanha As plataformas com faturamento superior a 20 milhões de euros pagam uma taxa de 2,5%, que cai para 1,8% para aqueles com baixo faturamento. O compromisso de investimento também está em discussão.

FinlândiaE SuéciaE NoruegaE Irlanda E Holanda Você tem um compromisso de investimento indefinido. Os serviços devem promover tanto quanto possível a produção europeia.

EU ‘Áustria e a Reino Unido Eles não têm quaisquer impostos ou obrigações de investimento. o Bélgica e a República Checa Eles ficam com a escolha entre investimento ou imposto.

