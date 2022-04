Alerta de vendas impossível, canteiros de obras ainda no meio, nova legislação

Não há paz para as recompensas da casa que já entraram em uma fase frenética com certeza.

Os bónus de casa têm sido uma ferramenta de reinício para o setor da construção durante a fase aguda da Covid.

No início eles foram muito apreciados por todos, mas depois a importância da ferramenta começou a mostrar do acesso Certamente muito fácil.

Nova legislação assusta bancos

4,4 bilhões de euros Falsificação Apresentado em várias recompensas e governo Ele começou a ser muito cético em relação a essa ferramenta. Mas agora os canteiros de obras sério risco de parar Muitos já pararam. O problema é justamente que é difícil vender crédito.

Mas, como veremos, ela não é a única. Quando o governo impôs uma moratória na cessão de créditos Correio Italiano Ele até parou o portal para alocar créditos. Com a nova legislação, a venda parecia ter sido retomada, mas na realidade isso era apenas uma aparência. De fato, a nova legislação governamental que prevê a transferência de créditos até um máximo de três foi aumentada para 4 de fato É muito complexo e expõe você a riscos muito altos.

Canteiros de obras param

O resultado é que Poste Italiane, Unicredit Intesa Sanpaolo e outros ficaram muito relutantes em aceitar cessão de recebíveis resultante da recompensa. Assim, os canteiros de obras agora estão sobrecarregados com uma quantidade excessiva de tarefas burocráticas e também com o medo de que os controles se tornem cada vez mais rígidos. A dúvida de que o empréstimo permanecerá na mão e a incapacidade de vendê-lo Então, muitos canteiros de obras pararam. Existe o risco de que todo o setor de construção sofra uma forte reação negativa e sejam necessárias várias revisões da legislação.

riscos do setor de construção

No entanto, nem todos estão convencidos de que uma revisão legislativa pode reiniciar a recompensa. Na verdade, muitos temem reescrever constantemente as regras de bônus Apenas corre o risco de tornar tudo mais complicado e complicado. Obviamente, do mundo da construção há sempre a esperança de que a atribuição de créditos volte a ser fácil, mas os bancos estão a tornar-se demasiado suspeito E eles não querem mais aceitar dívidas incobráveis ​​para não ficarem atolados em controles e penalidades que seriam apenas uma enorme dor de cabeça.