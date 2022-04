Renovação das concessões hidrelétricas por 10 anos para fornecer eletricidade renovável a um milhão de residências

O Relatório Ambrosity da Casa Europeia apresentado

A Itália está entre os poucos países europeus que abriram esse setor à concorrência, colocando em risco desnecessário o desenvolvimento do principal exportador italiano de energias renováveis.

[21 Aprile 2022]

A Itália é o terceiro país da Europa (depois da Noruega e da França) em termos de hidroeletricidade instalada, que sempre foi nossa principal fonte de energia renovável: 40,7% de nossa eletricidade de fontes renováveis ​​vem daqui, o que é uma fortuna, mas não somos . Aproveite bem e corremos o risco de empobrecimento devido a uma ardósia repleta de questões críticas relacionadas às concessões hidrelétricas.

As questões foram abordadas em detalhes ontem pela The European House-Ambrosetti, que – em colaboração com A2A, Edison e Enel, um dos mais importantes gestores de usinas hidrelétricas do país – tem Pé o relatório Concessões hidrelétricas na Itália: dúvidas e oportunidades para relançar o país.

Mais de 70% das usinas hidrelétricas na Itália têm mais de 40 anos e 86% das concessões para grandes transformadores hidrelétricos já expiraram ou expirarão em 2029: portanto, torna-se uma prioridade abordar questões críticas do atual quadro regulatório italiano e abrir aumentar os investimentos.

“A atual crise energética nos coloca em uma encruzilhada – diz Valerio de Moli, CEO da The European House-Ambrosetti – começar a investir em recursos estratégicos em nossa região ou continuar seriamente vulneráveis ​​a choques externos que afetam o mercado energético. O marco regulatório italiano relativo às concessões hidrelétricas é um primeiro (mas essencial) passo para uma maior segurança e resiliência em nosso setor de energia, com investimentos adicionais que podem ser ativados imediatamente equivalentes a € 9 bilhões (e efeitos em cascata de € 26,5 bilhões) que pode ter efeitos positivos nas terras e famílias italianas. Precisamos agir rapidamente e abrir investimentos. Não podemos perder esta oportunidade histórica.”

Mas é o que vem acontecendo nas últimas semanas, com o debate político sobre o projeto de lei da concorrência não só se mostrando crucial para os problemas do setor, como corre o risco de agravá-los, desde que o processo de concessão seja em grande escala. As derivações hidrelétricas devem começar até o final do ano.

Ironicamente, hoje a Itália está entre os poucos países europeus que adaptaram sua legislação setorial após as medidas de infração lançadas pela Comissão Europeia ao longo dos anos, que entretanto foram encerradas em setembro de 2021: nenhum país europeu agora não tem incentivo para fazê-lo. Alterando sua legislação, a Itália continua sendo a única a fazê-lo da maneira mais ampla possível e, portanto, sofre com a falta de homogeneidade regulatória em comparação com outros estados membros.

Com efeito, a Itália encontra-se entre os poucos países da UE que recorrem a mecanismos de concurso para atribuição e renovação de concessões hidroelétricas, e também estipula critérios particularmente restritivos: a Itália regista a duração máxima das concessões hidroelétricas entre as mais baixas, com um mínimo de 20 anos e um máximo de 40 anos (vs. 75 em França, Portugal e Espanha). Em nível nacional, então, a extrema falta de homogeneidade nos controles e regras regionais sobre os métodos de transferência e valorização dos ativos ao final da concessão é outro obstáculo ao pleno desenvolvimento dos investimentos no setor hidrelétrico. .

“A hidroeletricidade – comenta Renato Mazzoncini, CEO da A2A – é um setor estratégico e administrado em grande parte por empresas italianas. Os investimentos dos gestores podem ser favorecidos em favor desse importante recurso por meio de uma legislação clara e harmonizada, que prevê a extensão da concessão em a cara de investimentos em favor das regiões onde a Usina sedia, realocação por licitação na ausência de melhorias de ativos por operadores externos.” Ainda para Nicola Monti, CEO da Edison, a introdução de “mecanismos apropriados para estender as concessões permitiria planos extraordinários de investimento em usinas, favoreceria as cadeias industriais hidrelétricas italianas e contribuiria para a transição energética do país”.

Mais especificamente, o relatório documenta que a renovação das concessões por dez anos em vigor colocaria as operadoras em condições de investir mais € 9 bilhões na Itália em relação ao cenário atual (€ 0,7 bilhão). Assim, os investimentos adicionais permitirão gerar mais 26,5 bilhões de euros na região por meio de efeitos indiretos e induzidos; Apenas as receitas do IVA geradas por este investimento adicional ascenderão a 3,9 mil milhões de euros.

Os investimentos viabilizados pela redefinição do prazo das concessões hidrelétricas permitirão eficiência e aumento da produção hidrelétrica já nos próximos anos, com aumento estimado de 5%-10% em relação ao cenário atual (respectivamente +2.475 e +4.950 GW hora), ou as necessidades de eletricidade de cerca de um milhão de residências.

“Para fortalecer o papel estratégico da energia hidrelétrica na Itália, é necessário, a nível europeu, garantir um tratamento justo entre os operadores nos estados membros e aumentar a homogeneidade da legislação, enquanto a nível nacional é necessário criar condições para uma maior certeza para as operadoras sobre o retorno do investimento. Precisamos de uma estratégia que garanta Redefinir o prazo da concessão diante dos investimentos para potencializar ainda mais o papel da hidrelétrica”, conclui Nicola Lanzetta, diretor da Enel na Itália.