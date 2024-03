Webuild define comandos padrão. É a contagem regressiva para a ponte

Pedidos recordes, meta para 2025 alcançada antecipadamente e lucros duplicados. A escala do Grupo Webuild está toda em números para o ano de 2023 que fechou com forte crescimento e vai “forçar” a gestão do complexo grupo de infraestruturas para mobilidade sustentável e fábricas a rever antecipadamente o plano industrial.

A amplitude e qualidade da carteira de encomendas, bem como a posição de liderança em países que implementam planos significativos de investimento em infra-estruturas, permitiram de facto aumentar as receitas para o “Roteiro para 2025 – O Futuro é Agora” apresentado na conferência. Mercado até 2024 no ano passado.

A Webuild terminou 2023 com o lucro líquido dobrando para 236 milhões, a receita para 10 bilhões, o EBITDA para 819 milhões e a posição de caixa líquido de 1,43 bilhão. A empresa, que avança em três direções (construção de infraestruturas altamente complexas e inovadoras; fortalecimento da sua posição de liderança em locais-chave como Europa, Austrália, Estados Unidos e Médio Oriente e crescimento dimensional), registou encomendas recorde pelo terceiro ano em uma fila. Ganhou até 22 bilhões.

“Com mais de 100 mil milhões de euros de novas encomendas adquiridas desde 2012, a nossa carteira consolidada atingirá um máximo histórico de 64 mil milhões de euros em 2023”, disse o CEO da Webuild, Pietro Salini, explicando que “este montante, “que está entre os mais visível no setor, proporcionando ao nosso grupo visão e certeza para o próximo plano industrial.” Em 2023, o grupo concluiu os trabalhos de base para o desenvolvimento de áreas como a ponte sobre o Danúbio em Brăila, Roménia, que é a segunda ponte suspensa mais longa da Europa continental; Estações Tricolore e San Babila da Linha 4 do Metrô de Milão; O Túnel Subterrâneo Isarco, parte do Túnel Base do Brenner, é a linha ferroviária subterrânea mais longa do mundo; Novo centro de gestão da Eni em San Donato Milanese.

Muito forte nos EUA e na Austrália, a Webuild tem-se revelado anticíclica, superando o crescimento do PIB em todos os países onde operamos e “superando os nossos concorrentes, através de uma actividade equilibrada, com cerca de 90% da receita em… Administrador Geral Massimo Ferrari: “Países de baixo risco”, explicando que “após a aquisição da Clough, a Austrália representa o segundo maior mercado da Webuild, com 20% das receitas”.

Quanto ao capítulo de infraestruturas mais esperado em Itália, a Ponte do Estreito, “os resultados extraordinários alcançados pela Webuild em 2023 não incluem esta aplicação, para a qual se espera a aprovação final do projeto, prevista para os próximos meses. Salini explicou que “as obras poderão começar assim que forem aprovadas”, acrescentando que “a cada dia se aproxima o início das obras”.

O Conselho de Administração propôs à reunião, convocada para 24 de abril, um dividendo de 0,071 euros por ação ordinária, um aumento de 25% face a 2022, e de 0,824 euros por ação poupança. Ontem, as ações perderam 4%, embora o salto desde o início do ano tenha sido de 30%.