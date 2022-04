As bolsas da UE estão desacelerando com o “falcão” do Fed e da Ucrânia. Em Milão (-0,59%) não é suficiente para Atlantia

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Eles acabaram recuando em uma sessão ondulante que viu os índices mudarem várias vezes e até cruzarem um ponto. Então eles caíram FTSE MIB Milão, datado CAC 40 Paris, datada DAX 40 em FrankfurtIBEX 35 em Madrid, o Ftse 100 em Londres eAEX Amsterdã.

Destacando o desenvolvimento da guerra na Ucrânia, enquanto novas sanções são avaliadas em Moscou e a continuação do cabo de guerra pelo gás russo, o real equilíbrio foram as escolhas dos bancos centrais: se os investidores acreditassem que o BCE adotaria uma abordagem mais branda, e também esperaria para entender os efeitos do conflito na economia e no crescimento, o Fed deixou claro que vai favorecer um caminho mais agressivo, com aumentos de 50 pontos base nas próximas reuniões. Por outro lado, o governador do Fed de St. Louis, James Bullard, esperava que o banco central dos EUA aumentasse rapidamente as taxas de juros para combater a inflação, atingindo logo 3,5% (na reunião de março foi decidido aumentar 25 pontos base para 0,25% -0,50 %).

Wall Street em vermelho. O suporte está em seu nível mais baixo desde 1968

Wall Street está em queda pela terceira sessão consecutiva. Os investidores estão se preparando para pressionar o Federal Reserve, que se prepara para agir de forma rápida e mais agressiva para conter a inflação. Enquanto isso, o número de trabalhadores que solicitaram auxílio-desemprego pela primeira vez na semana encerrada em 2 de abril caiu de 5.000 para 166.000, segundo o Departamento do Trabalho. A previsão era de 200.000. Este é o número mais baixo desde 1968. O impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia ainda precisa ser avaliado: segundo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, “terá enormes repercussões econômicas para o mundo .”

Foco nos bancos centrais, o Banco Central Europeu evitou incertezas

Após a ata publicada na noite de quarta-feira pelo Federal Reserve dos EUA, que confirmou o próximo forte aperto monetário nos EUA, na sessão de quinta-feira veio a vez do Banco Central Europeu. Da ata da reunião de 10 de março, quando o Instituto de Frankfurt surpreendeu o mercado s Que função é mais restritiva do que o esperadoAcontece que os conservadores tendem a retirar o estímulo monetário, acreditando que as condições para um aumento das taxas foram cumpridas ou estão prestes a ser cumpridas. Ao mesmo tempo, “ele mencionou que Permaneceu incerto por quanto tempo o aumento dos indicadores de núcleo de inflação continuariaDado o papel dos fatores temporários associados à pandemia e os efeitos indiretos dos altos preços da energia.” Notou-se também que, mesmo que os critérios de orientação futura pudessem ser considerados cumpridos, A incerteza neste momento era muito alta O cumprimento das normas foi condição necessária, mas não suficiente, para a primeira alta dos preços oficiais.

Na Piazza Afari, todo o foco está em Atlantia e Tim

De olho na lista de preços de Milão Atlântida Que não foi precificado na abertura (teórico + 10%) e depois entrou em uma negociação de alta, suporte FTSE MIB, depois que Gip e Brookfield Trusts confirmaram que fizeram uma oferta inicial não vinculativa aos Benettons para assumir a empresa. Além disso, segundo rumores, a família Ponzano Veneto.Lançando um show defensivo com Blackstone.

No centro das atenções também Telecom Itáliacom o O crescente interesse dos fundos de investimento para os ativos do grupo. Conforme relatado por Il Sole 24 Ore, a empresa de private equity Apax iniciou investigações indicando que alguma atividade fluirá para a Tim Services Corporation (ServCo). A nomeação Apax parece ser a mais credível (e poderá repetir o hub com a Iliad já tentado por ocasião da oferta da Vodafone Italia) e juntar o interesse da CVC e o objecto da OPA da Kkr, mas o dossier também estará no programação para outros operadores internacionais, incluindo Apollo.

Preço do petróleo volta a subir

Mude de direção várias vezes preço do petróleoEm seguida, sobe decisivamente depois de ser atingido pelas vendas na sessão de quarta-feira à luz do aumento repentino dos estoques dos EUA e da decisão dos membros da Agência Internacional de Energia de liberar 120 milhões de barris de reservas estratégicas, incluindo 60 milhões de barris americanos. O preço do gás caiu para movimentar cerca de 104 euros por megawatt-hora.