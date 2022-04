Commisso aparece entre Berlusconi e Elkann

Como mencionei Futebol e finançasHá muito futebol no gráfico de bilionários da Forbes em 2022. Da Silvio Berlusconi para John Elkann, de Paul Singer para Antonio Percassi tão longe quanto Rocco Komisso E a Dan Friedkin Na lista anual das pessoas mais ricas do mundo elaborada pela revista americana, não faltam bilionários associados ao mundo do futebol.

Entre os donos de clubes italianos, os mais ricos são os irmãos Hartono, os donos indonésios do Como (Robert e Michael Hartono, ativos segundo a Forbes são 23,2 e 22,3 bilhões de dólares com um valor de 64 e 69 lugares), à frente de Silvio Berlusconi, patrono de Monza, com uma fortuna estimada pela Forbes em 7,1 bilhões (336º lugar) e a fortuna da Fiorentina Rocco Commisso (6,1 bilhões, 418º), que ficou à frente de Dan Friedkin (Roma) e Paul Singer (Milão), entre outros, durante o classificações. Também inclui Renzo Rosso (Vicenza) e Antonio Percassi (Atalanta), bem como o ex-proprietário do Inter Massimo Moratti (1931 graus com ativos de 1,6 bilhão). Zhang Jindong, por outro lado, está fora de ordem, tendo deixado a maioria da Suning: em 2021, o patrocinador do Inter era 339 com ativos de 7,4 bilhões.