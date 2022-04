Quarta-feira, 6 de abril de 2022 – 15:59

Medidas de segurança alimentar serão reforçadas na mesa da Agrifish amanhã

Da proposta do comitê de revisão do sistema de indicações geográficas

ROMA, 6 de abril (askanews) – Reforço das medidas de segurança alimentar, proposta de revisão do Sistema de Indicações Geográficas, revisão do Regulamento de Uso do Solo. Estes serão alguns dos temas em cima da mesa do Conselho de Ministros da Agricultura da UE que terá lugar amanhã, dia 7 de abril. Um documento assinado por 12 países, incluindo a Itália, que solicitou à União Europeia a ativação de um apoio temporário excecional no contexto do desenvolvimento rural (Feader) em resposta à atual crise e ao seu impacto na produção agrícola e nos sistemas de segurança alimentar. Assinaturas do documento são Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Letônia, Malta, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Espanha.



Os ministros deverão debater a recente mensagem da Comissão sobre a proteção da segurança alimentar e o reforço da resiliência dos sistemas alimentares, que descreve uma série de medidas para fazer face ao impacto da invasão russa da Ucrânia na segurança alimentar, tanto na UE como em todo o mundo.





Além disso, a autoridade apresentará sua proposta de revisão do esquema de indicação geográfica para produtos agrícolas e alimentícios, que deverá ser adotado alguns dias antes da reunião do conselho. O Conselho discutirá a revisão em andamento, como parte de um pacote de 55% pronto para uso, do regulamento LULUCF. A proposta de revisão da legislação atual apresentada pela Comissão visa estabelecer uma nova meta de remoção de 310 milhões de toneladas de CO2 até 2030, a fim de alcançar a neutralidade climática em toda a UE em relação ao uso de CO2. Solos, florestas e agricultura até 2035.O Conselho adotará também conclusões sobre a comunicação da Comissão sobre ciclos de carbono sustentáveis. O comunicado, publicado em 15 de dezembro de 2021, descreve como estimular as práticas de sequestro de carbono em solos agrícolas como parte dos esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. Por fim, a presidência francesa informará os ministros sobre a situação da saúde e o trabalho que está sendo feito no Conselho de Gripe Aviária Altamente Patogênica (HPAI).

