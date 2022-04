Ferrero Kinder Schoko-Bons se reúnem na Itália e Kinder Eggs na Europa

Ferrero (falamos sobre isso aqui)decidiu preparar também na Itália, de acordo com as autoridades sanitárias nacionais, um intimação voluntária Alguns lotes de Kinder Schoko-Bons vindos da mesma fábrica, após contato com o surto na Europa salmonela. Esses produtos são vendidos em embalagens de 46g e 125g com prazo de validade mínimo entre 28 de maio de 2022 e 19 de agosto de 2022.

Primeiro alerta Kinder começou a comer ovos do Reino Unido, onde foram registrados 63 casos de salmonelose, a maioria dos quais ocorreu em crianças menores de seis anos. Outros 21 casos foram relatados na França entre crianças com idade média de 4 anos. European Rasff Alarm Notification – Não disponível agora, mas apresentado por notícias de segurança alimentar Antes da remoção – Casos também foram relatados na Alemanha (6), Suécia (4) e Holanda (2). A Irlanda também relatou 10 casos. Em um comunicado de imprensa divulgado em 5 de abril, Ferrero especifica que até o momento nenhum produto analisado foi contaminado nos mercados afetados pelo recall. salmonela.

Ferrero Itália Qualquer pessoa que tenha adquirido um produto Kinder Schoko-Bons com condições mínimas de armazenamento especificadas é convidada a não consumir e manter e entrar em contato com o Atendimento ao Cliente no número gratuito 800 909690. A empresa especifica que todos os outros produtos, incluindo produtos Kinder, são dedicados a Páscoa e todas as características da celebração do feriado A Páscoa não está incluída na convocação.

A partir de 1º de janeiro de 2022 Fato alimentar Relatei 37 saques, totalizando 66 produtos. Para ver todas as notificações Clique aqui.

© Todos os direitos reservados Imagem: Ferrero

READ Treze empresas orçamentárias são campeãs do "Artigiano in Fiera" em Milão Há 12 anos, o Il Fatto Alimentare publica notícias sobre: ​​produtos, cartazes, publicidade enganosa, segurança alimentar… e oferece aos leitores acesso gratuito a todo o conteúdo. Não aceitamos anúncios disfarçados na forma de artigos no site e escolhemos anunciantes. Para continuar esta política de transparência e manter nossa independência, apoie o site. DOE agora! Roberto La Pera