Lamborghini Urus: potência “diabólica” de 666 cavalos

O novo Lamborghini Urus é um supercarro de 666 cavalos de potência. besta de verdade. Apresentado há poucos dias, é um carro que elevou significativamente a fasquia da esportividade.

A Itália se destaca no setor de máquinas. A casa italiana da Lamborghini lançou um novo modelo de carro verdadeiramente incrível no mercado: Nós estamos falando sobre Lamborghini Urusque tem poder insano com seus poderes 666 cv.

Com este novo modelo, a Italia eleva a fasquia do desempenho do veículo e da ideia de esportividade, com toda uma série de melhorias que o tornam um modelo verdadeiramente único e talvez sem precedentes.

Características do Lamborghini Urus

O novo Lamborghini Urus é um modelo espacial. Sua potência chega a 666 cavalos de potência. Comparado com o Lamborghini regular, é muito mais baixo e mais largo, com um peso reduzido em 47 kg para uma relação peso/potência de 3,2 kg/cv, a melhor da categoria.

O SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e atinge velocidade máxima de mais de 300 km/h.. Dadas essas características, será difícil para outros fabricantes de automóveis igualar seu desempenho verdadeiramente excepcional.

Além de sua força superior, o veículo apresenta elementos de design que refletem as impressionantes capacidades do veículo em estradas, pistas e terrenos acidentados.. “O Urus Performante leva o desempenho impressionante e a aparência inconfundível do revolucionário superSUV Lamborghini a novos patamares, mantendo a versatilidade do luxo e oferecendo a experiência de direção mais envolvente de todos os tempos, dentro e fora da estrada.

É um carro que obviamente é baseado no que lançamos em 2017, que foi um sucesso incrível. Produzimos mais de 21.000 e mais de 80% das pessoas que abordaram o Urus compraram um Lamborghini pela primeira vez. Stefan Winkelmann, presidente e CEO da Lamborghini confirmou em entrevista aos repórteres, um sucesso tão consolidado, que quase todo o ano de produção de 2023 do Performante já está esgotado.

Para grandes inovações, o carro apresenta o maior número de elementos de fibra de carbono para um SUV. A aerodinâmica foi aprimorada e a força descendente geral aumentou em 8%.

Um novo comentário também foi introduzido. Quanto ao interior, é em Nero Cosmus Alcantara, com costuras nos bancos que formam um novo hexagonal, “Performante Trim” (e outras opções incluem também interiores em pele).

Assim, todas as características permitem ao motorista sentir imediatamente um excelente contato com o carro.