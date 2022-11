A lista de finalistas do Prêmio Earthshot foi publicada. 1 milhão de libras para o vencedor

Pelo Gabinete do Embaixador dos EUA no Reino Unido – https://twitter.com/USAmbUK/status/1450050897539649539, Domínio Público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111536981

(Rinnovabili.it) – Príncipe William Recentemente, revelou seus 15 finalistas A partir dePrêmio Earthshot a partir deste ano. O prêmio é para empreendedores e inovadores que estão experimentando soluções sustentáveis ​​para responder aos desafios da crise ambiental em cinco áreas específicas. Os vencedores receberão um prêmio de um milhão de libras esterlinas pela implementação de sua ideia.

Príncipe William comentou:Os inovadores, líderes e visionários que compõem os finalistas do Earthshot de 2022 mostram que há muitos motivos para estarmos otimistas com o futuro do nosso planeta. Eles direcionam seu tempo, energia e talento para soluções ousadas com potencial não apenas para resolver os maiores desafios ambientais do nosso planeta, mas também para criar comunidades mais saudáveis, prósperas e sustentáveis ​​para as próximas gerações.“.

Prêmio Earthshot 2022

O Prêmio Earthshot é uma homenagem inspirada no Moonshot, prêmio criado por John Fitzgerald Kennedy que impulsionou o desenvolvimento tecnológico na década de 1960 ao reunir milhões de mentes em torno de um objetivo comum: levar o homem à Lua.

Cinco seções para as quais contribuições foram solicitadas desta vez: Ecossistemas, Ar Limpo, Oceanos, Resíduos e Clima, para as quais as ideias mais simples e ambiciosas serão recompensadas.

As cinco inscrições vencedoras serão selecionadas pelo Earthshot Prize Board, um grupo de indivíduos influentes que usam seu peso para catalisar respostas à crise ambiental. Estes incluem o príncipe William, a rainha Rania Al Abdullah da Jordânia, Cate Blanchett, Daniel Alves da Silva, Sir David Attenborough, Ernest Gibson, Hindo Umaru Ibrahim, Jack Ma, Shakira Mubarak, Yao Ming, Louisa Neubauer, Indra Nooyi e Dr. Okonjo-Iweala e Naoko Yamazaki.

Os finalistas deste ano

Categoria de restauração do ecossistema

– transformação agrícola do deserto: da China a ideia de uma equipe de cientistas que, por meio da inovação tecnológica na agricultura, estão mudando as paisagens desérticas para torná-las aráveis;

– Hotan: um modelo desenvolvido na Malásia que vincula a proteção dos orangotangos ao apoio ao emprego e à subsistência da população local, por meio da restauração florestal;

– Minha irmã: Uma solução destinada a pequenos agricultores na Índia para reduzir custos e aumentar os rendimentos, para proteger a agricultura de pequena escala em um contexto particularmente afetado pelas mudanças climáticas.

categoria de ar limpo

– host Ampd: um sistema desenvolvido em Hong Kong que produz baterias elétricas de emissão zero;

– Fogões Mukuru Limpos: uma start-up queniana que fabrica fogões de queima limpa;

– limpezaVeículos de baixa emissão: sempre do Quênia para tornar o transporte urbano limpo e acessível.

categoria oceano

– Grande barreira de bolhas: tecnologia desenvolvida na Holanda para interceptar matérias-primas plásticas antes que cheguem aos oceanos, criando uma bolha que as bloqueia;

– Mulheres indígenas da Grande Barreira de Corais: um programa desenvolvido na Austrália que combina herança cultural indígena com tecnologias digitais para proteger o mar;

– guarda florestal do mar: De Portugal, o cultivo inovador de algas marinhas tem potencial para restaurar as florestas oceânicas.

categoria lixo zero

– Economia Circular de AmsterdãIniciativa dos cidadãos para completar o ciclo da economia circular até 2050;

– couro: da Índia a inovação que faz couro a partir de resíduos de flores;

– Notpla: Uma alternativa às embalagens plásticas feitas de ervas marinhas no Reino Unido.

categoria mudança climática

– Lanza Tech: uma solução circular desenvolvida nos EUA para reciclar resíduos de carbono por meio da produção de combustível sustentável;

– Materiais de baixo carbono: um novo material, desenvolvido no Reino Unido, que transforma resíduos plásticos não recicláveis ​​em blocos de concreto com emissão zero;

– 44.01: Em Omã, um grupo de amigos de infância desenvolveu uma tecnologia que transforma dióxido de carbono em rocha para armazenamento subterrâneo.

A Cerimônia do Prêmio Earthshot acontecerá no dia 2 de dezembro.

Os quinze finalistas foram selecionados por um painel consultivo de especialistas composto por estudiosos, acadêmicos e especialistas no assunto. Cada solução foi identificada por seus impactos potenciais nas pessoas e na natureza. Todas as empresas selecionadas nesta seleção receberão apoio e recursos dos membros da Global Earthshot Award Alliance, uma rede de empresas distribuídas ao redor do mundo comprometidas com a busca de soluções climáticas e ambientais inovadoras.

O vencedor do Earthshot deste ano será homenageado no dia 2 de dezembro no MGM Music Hall em Boston, com a cerimônia transmitida para todo o mundo, e pode ser vista no Reino Unido na BBC, nos EUA na PBS e na Multichoice Worldwide. Em todo o mundo, o show estará disponível no Youtube a partir de 4 de dezembro.