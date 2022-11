Elon Musk no G20 (no escuro): “Eu trabalho 7 dias por semana, o futuro? Será com mísseis de alta velocidade e civilizações espaciais » – vídeo

Elon Musk apareceu em relação G20 No escuro cercado por velas e vestindo uma camisa tradicional de batik indonésio. entre mísseis de alta velocidade Ele permitirá que você se mova de uma parte do planeta para outra em 45 minutos, Túneis subterrâneos Para evitar o trânsito e Alienígenas, o homem mais rico do mundo apresentou sua visão pessoal do futuro na cúpula na Indonésia. No discurso que foi feito à margem do fórum que nos reuniu 20 economias mais avançadas do mundoproprietário Tesla E o Twitter explicou como suas empresas vão implementar a ideia de mísseis e túneis SpaceX E chato, do ponto de vista de uma época que o definiu como “emocionante”. Entre as novas tecnologias que a SpaceX aspira estão também nave espacial que “fará da humanidade uma espécie multiplanetária”. Em relação aos alienígenas, Musk explicou: “Talvez encontremos novas civilizações Ou descobriremos alguns que existem há milhões de anos. Acho que seria muito interessante ir lá e explorar a galáxia.

“Eu tenho muito trabalho”

O magnata do dinheiro então explicou por que estava no escuro: “Tivemos um apagão três minutos antes desta ligação. É por isso que estou completamente no escuro”, disse ele, explicando também as razões de seu relacionamento. “Minha carga de trabalho aumentou muito ultimamente”, brincou, referindo-se à aquisição do Twitter. Ele então revela detalhes sobre seus ritmos circadianos:Trabalho de manhã à noite, sete dias por semana. Eu faço isso dentro das minhas capacidadesA referência ao seu negócio veio em resposta a uma pergunta sobre como o empresário lidou com os problemas da Tesla, levando em conta as dificuldades nas cadeias de suprimentos. Musk, o atual CEO do Twitter, continuou, Tesla, presidente da empresa de foguetes SpaceXV. começar de chips de cérebro Neuralink e a Tunneling Company para mover cidades, Empresa chata.

Vídeo da capa: Bloomberg/ Discurso de Elon Musk na cúpula do G-20 na Indonésia

