Voltámos a colocá-lo à venda e reduzimos ainda mais o preço: LIDL diz sim às cartas dos clientes | Por 39,99€, é uma pechincha como nenhuma outra

O Lidl está cada vez mais próximo das necessidades dos clientes e satisfaz as suas exigências, oferecendo um grande desconto num excelente produto.

Alguns podem argumentar que, normalmente, Eventos promocionais LIDL Eles são muito legais confortável com Produtos de alta qualidade a preços muito baixosQuase ridículo. Só podemos concordar com esta suposição mesmo que se deva dizer que por vezes os preços praticados são mais favoráveis.

Bem, sim, você acertou e é exatamente sobre isso que queremos conversar com você. Na prática, Vários usuários escreveram para a empresa pedindo para devolver um item para promoção Foi o que aconteceu nas últimas semanas Deixar praticamente eu estalei. Isso deixou muitos deles completamente sem palavras.

Na verdade, há muitos que não podiam pagar. Aqui está Lidl Queria agradá-los repetindo sua proposta no flyer, desta vez com um preço menor. É tudo verdade, não é brincadeira. Em comparação com o custo anterior, há Desconto extra de 20%.

Em suma, podemos dizer que este é realmente o caso Entre em uma das muitas lojas É esta série alemã que há anos é muito apreciada pelos cidadãos italianos. É hora de descobrir qual ferramenta é qual. Diremos desde já que é um verdadeiro conforto em casa.

LIDL surpreende todos: ajuda na cozinha por apenas 39,99 euros

Como sempre, esse é ótimo uma agência coloca promoção bastante produtos, Desde alimentos a produtos domésticos, passando por roupas, ferramentas de jardinagem e ferramentas de bricolage, até dispositivos técnicos utilizados em todas as casas. Eles são muito fortes Promoções sobre ferramentas para cozinha.

Vamos pensar, por exemplo exemplo, “para ele”Bimby“Produzido por crista prateada, Tema de muitas promoções nos últimos meses. Desta vez, o LIDL quis Repetir UM projeto muito útil nesta época do ano, mas é constantemente utilizado por quem o possui.

Aqui está o moedor de carne Silvercrest: preço baixo e também funciona como espremedor de tomate

Dissemos que era um dos Produtos mais solicitados No passado, o Lidl quis voltar a reconhecer isso no folheto para satisfazer muitos utilizadores que nos últimos dias não conseguiram comprá-lo. Seu custo desta vez Varia entre 49€ e 39,99€.

esse Moedor de carne elétricoque também funciona como espremedor de tomate, e está equipado com Lama Para cruzar aço Inoxidável. Ele tem uma ordem Toque suave Além dos botões liga e desliga, também é equipado com trabalho para Curva em forma de U.