Portugal é um paradoxo

Instituto Nacional de Estatística de Portugal Ele comunicou Esta semana o défice público em 2018 caiu para 0,5% do PIB, o seu nível mais baixo em 45 anos desde o fim da ditadura. Há sete anos, durante o auge da crise económica, Portugal registava um défice equivalente a 11% do PIB e teve de negociar um pacote de ajuda de 78 mil milhões de euros para evitar a falência. Mas hoje Portugal está a crescer 1,7 por cento, mais do que os 1,1 por cento estimados na Alemanha.

“Hoje Portugal venceu a batalha pela credibilidade”, disse Mário Centeno, Ministro das Finanças português e chefe do prestigiado Eurogrupo, o órgão que reúne os ministros das finanças e da economia de todo o país, comentando os novos dados da zona euro. Foi anteriormente ocupada pelo famoso Jeroen Dijsselbloem). A credibilidade é de grande importância para Portugal, que tem uma dívida pública de 120% do PIB e é considerado por muitos como “especialmente posicionado” no mercado obrigacionista intergovernamental.

O governo de Centeno é liderado pelo primeiro-ministro António Costa, líder do Partido Socialista, e é apoiado por dois partidos de extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que deixou a NATO no seu programa e partido. Do euro. O governo foi formado em 2015 e a coligação que o apoia foi nomeada geringonçaque significa aproximadamente “mistura”. Naquela época, ninguém pensava que duraria muito; No entanto, hoje, o governo português é considerado por muitos um modelo, e delegações de todos os principais partidos da esquerda europeia visitam regularmente o país.

De 2015 até hoje, Costa e o seu governo têm dedicado todos os seus esforços para restaurar a credibilidade do país, implementando uma política de cortes e poupanças e melhorando a arrecadação de impostos. A carga fiscal, ou seja, o total de impostos arrecadados em proporção do PIB, atingiu um máximo histórico em 2018: 35,4 por cento, em comparação com 34,4 por cento no ano anterior. Desta forma, o governo conseguiu reduzir o défice, o que tranquilizou os investidores e parceiros europeus.

As únicas rubricas orçamentais em que Costa não aceitou concessões foram cortes de impostos para os grupos mais vulneráveis ​​e aumentos de pensões. O governo também decidiu aumentar o salário mínimo e reduzir a idade de reforma dos funcionários do sector público. Por fim, Costa também conseguiu obter resultados sobre o que em Portugal chamam de “questões contenciosas”: os direitos civis mais polémicos, como os relacionados com a adoção para casais do mesmo sexo e tudo o que está relacionado com o fim da vida.

Também graças a estas medidas, Costa conseguiu manter uma vantagem significativa sobre os seus adversários. O Partido Social Democrata, que apesar do seu nome é o principal partido de centro-direita do país, recebeu menos de 25 por cento dos votos, enquanto as sondagens de opinião mostraram que os socialistas de Costa obtiveram pouco menos de 40 por cento. Costa é considerado o melhor candidato para assumir o cargo de Primeiro-Ministro com uma maioria superior a 50 por cento dos portugueses, enquanto nenhum dos seus principais adversários obteve 30 por cento dos votos. O sucesso do governo Costa também contribuiu para deslocar o debate público do país para a esquerda. Os sociais-democratas, por exemplo, estão a afastar-se dos seus aliados tradicionais de centro-direita, os democratas-cristãos, e a mover as suas questões para o centro, enquanto os seus emissários começaram a pedir aos socialistas de Costa que formassem uma coligação ampla após as próximas eleições. Em outubro.

Mas todos esses resultados Eles não vieram sem um custo para o paísComo evidenciado pelas grandes greves de professores, guardas prisionais e enfermeiros que ocorreram nas últimas semanas. As greves dos enfermeiros, em particular, foram tão generalizadas que o governo teve de alterar a lei para os forçar a continuar a trabalhar. Os protestos dizem principalmente respeito ao estado deplorável das infra-estruturas portuguesas: estradas, escolas, hospitais, caminhos-de-ferro e prisões.

Na tentativa de tranquilizar os seus parceiros europeus e ao mesmo tempo manter o consenso através da intervenção nas pensões, o governo Costa foi forçado a reduzir significativamente a única rubrica que permaneceu disponível no orçamento: os investimentos públicos. Em 1960, Portugal gastou 5,4 por cento do PIB em investimentos, que caiu para 1,6 por cento em 2016 e voltou para pouco mais de 2 por cento em 2018, à medida que as eleições se aproximavam (e tudo isto equivale a apenas 4,1 mil milhões de euros, abaixo dos apenas 4,5 mil milhões de euros ( inicialmente estimado como gasto).

Segundo a classificação do Fundo Monetário Internacional, o investimento público líquido em Portugal equivale a -1,2% do PIB, o nível mais baixo entre os 26 países mais ricos, mesmo depois da Grécia, Espanha e Itália. Um nível negativo significa que Portugal está a gastar menos em investimentos do que seria necessário para compensar o declínio no valor dos activos públicos, como a deterioração natural que afecta estradas e edifícios. “Estamos a esgotar o nosso capital porque não estamos a fazer investimentos suficientes para o substituir”, disse Luis Moraes Sarmiento, vice-diretor do Departamento de Estatística do Banco Central Português, numa conferência em Fevereiro passado. “Um fardo pesado para as gerações futuras.”

Em Fevereiro, por exemplo, uma locomotiva de 40 anos fretada de Espanha desabou e acabou fora dos carris, felizmente sem descarrilar o resto do comboio. O Primeiro-Ministro Costa apressou-se a encomendar 22 novas locomotivas, mas este pequeno investimento de 168 milhões de euros pouco fará para resolver a falta crónica de manutenção e renovação de infra-estruturas em Portugal. Por exemplo, as associações de hoteleiros queixam-se de que as restrições impostas ao pequeno aeroporto de Lisboa se tornaram um problema para a indústria do turismo.

Esta situação poderá agravar-se no futuro. Segundo estimativas, a Europa caminha efectivamente para um novo período de recessão. Para manter a sua “credibilidade” internacional e, portanto, um orçamento equilibrado ou quase equilibrado, o governo português poderá ver-se forçado a fazer uma série de novos cortes que provavelmente se concentrarão mais uma vez nos investimentos, que já atingiram níveis muito baixos. Segundo Pedro Brinka, professor de economia da Nova School of Business and Economics da Universidade de Lisboa, nessa altura será inevitável que os cortes comecem a ter “graves impactos no crescimento económico do país”.