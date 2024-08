Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 14 de agosto de 2024

Aguardando dados de inflação nos EUA. Foco em Ações do Setor Bancário: Destaque para o BPER Banca. Stellantis tenta se recuperar

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Consolidação em território positivoaguardando dadosInflação econômica Nos Estados Unidos. No dia 15 de agosto, a Piazza Affari estará fechada para feriados.

14h05 Ftsimibe Ganhou 0,88% para 32.289 pontos, após oscilar entre a mínima de 32.150 pontos e a máxima de 32.334 pontos. E ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,89%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,97%) e Índice FTSE Itália Star (+1,08%).

o Bitcoin Devolveu pouco mais de US$ 61.000 (pouco mais de € 55.500).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado abaixo de 140 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos variando entre 3,55% e 3,6%.

o’euro Ainda acima de US$ 1,1.

Foco em ações do setor bancário. De acordo com analistas da Scope Ratings, as instituições italianas deverão apresentar uma forte rentabilidade em 2024 graças às taxas superiores ao esperado e à resiliência da qualidade de crédito.

O BPER Banca destacou-se, registando um aumento de 1,74% para 4.788 euros.. Os analistas da KBW aumentaram o preço-alvo do instituto, de 6,27 euros para 6,84 euros; Os especialistas também melhoraram a classificação para ‘Outperform’ (terá um desempenho melhor que o do mercado).

muito bom Popularidade de Sondrio (+2,19%).

Stellantis Tente se recuperar (+2,35% para 14.204 euros), após a última correção.

Também destacado Ferrari (+1,59%) e leonardo (+2,2%).

Na MidCap, a altura se destaca Clube Juventus (Descontinuado devido ao aumento excessivo).

Na Euronext Growth Milan, os holofotes estão sempre ligados Aventura (+0,66% para 5,8 euros), depois do salto alcançado nos primeiros quatro dias de inclusão na lista dedicada às PME dinâmicas e competitivas. A ação terminou a sessão de 13 de agosto a 5.795 euros, face ao preço de subscrição de 2 euros de 8 de agosto.