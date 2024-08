O governo italiano deveria seguir o exemplo de Portugal

Agora que o M5S e a Liga estão no governo, dois partidos opõem-se completamente às políticas de austeridade e são a favor do reinício do crescimento através do investimento público e do gasto da dívida. Itália poderia considerar seguir os passos de Portugalcuja recuperação se tornou um dos poucos exemplos de sucesso no sul da Europa.

Entre os chamados GrandesDepois do desastre desastroso da Grécia, Portugal foi talvez o país em pior situação no auge da crise da dívida soberana. Sem poder recorrer às vantagens fiscais da Irlanda – que, com o seu baixíssimo imposto sobre as sociedades de 12,5%, pode atrair o investimento empresarial – Portugal tem conseguido ganhar Crescimento sustentável após anos de austeridade Que foi imposta pela Troika, graças ao aumento das exportações e ao aumento da consolidação fiscal.

Estes são dois objectivos que a Itália também deveria esforçar-se por alcançar. O governo português, que nasceu de uma aliança entre socialistas e comunistas, recorreu a… Medidas liberais para reanimar a economiaMas estes foram acompanhados por uma série de… travesseiros sociais, O que também garantiu o bem-estar a todos para apoiar os menos favorecidos e os desempregados (semelhante ao que o Movimento Cinco Estrelas gostaria de fazer).

O salário mínimo foi aumentado, os impostos foram reduzidos, os salários do sector público foram aumentados e a protecção social para as famílias mais pobres foi melhorada. A grande diferença programática entre os dois países é que com Imposto fixo Salvini pretendia cortar impostos sobre os ricos, mas Portugal impôs algum tipo imposto sobre a propriedade Nas casas cujo valor exceda os 600 mil euros.

Portugal estava na base da Europa e agora encontra-se no topo em áreas como o emprego e o PIB. O governo Costa conseguiu melhorar o mercado de trabalho estimulando a procura. Em um Um delicado ato de equilíbrioO Primeiro-Ministro conseguiu satisfazer as exigências da Troika e reduzir a taxa de juro O défice orçamental está nos níveis mais baixos desde 1974.

O programa de ajuda externa foi prorrogado em 2014, mas o segredo era estimular a economia antes de implementar as duras reformas fiscais que a Grécia teve de empreender. A proporção de desempregados, que tinha ultrapassado os 18%, está agora abaixo da média da UE (7,8%). O país tem uma taxa de crescimento do PIB muito próxima dos 3%. Mas a mudança não aconteceu da noite para o dia; Depois de quase vinte anos de reformas.

Portugal: Renascimento tornado possível por 20 anos de reformas

Em agradecimento pelos resultados obtidos, o Ministro das Finanças português Mário Centeno foi nomeado para liderar o Eurogrupo. Isto diz muito sobre a credibilidade da recuperação económica que foi alcançada. O mesmo que em A Longo artigo de análise econômica Esta semana explica como Portugal conseguiu ‘virar a esquina’.

“Depois de passar por um período de quase expansão, depois de contracção e depois de uma recessão severa, em menos de vinte anos, a economia portuguesa ressurgiu com nova força”. Importantes reformas estruturais foram implementadas nos últimos vinte anos que afectaram. áreas-chave como educação, competências dos trabalhadores e investimentos Orientação para exportação, Mercado de trabalho, intermediação financeira e contas públicas.” Os efeitos positivos destas reformas foram “exacerbados pelas tentativas de alimentar a procura” e aumentaram ao longo do tempo.

Até o antigo Ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäubleum dos maiores críticos da política dos socialistas portugueses, elogia hoje o trabalho realizado por Centeno. Imagine que há apenas dois anos, os falcões financeiros da Alemanha alertaram que as “políticas económicas tolas” do país fracassariam e forçariam o país a recorrer a outro programa de ajuda externa.

Tendo visto o abismo com os seus próprios olhos, Portugal quer garantir que o que aconteceu no auge da crise da dívida europeia nunca mais acontecerá. É por isso que ele tenta Conduzindo experimentos no processo de consolidação financeira. O país ainda precisa de fazer duas coisas básicas: reduzir a dívida pública, que continua muito elevada – 120% do PIB – e fortalecer o sector bancário, que continua muito frágil e vulnerável a choques externos.

São problemas antigos que a Itália também sofre. Mas uma vez alcançadas as taxas de crescimento desejadas, aos níveis de Portugal hoje, é possível enfrentá-las com maior tranquilidade.