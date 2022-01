Volutia deixa Gênova. Elenco: “Uma Vida Distorcida” – Primocanale.it

Volutia parte do Aeroporto de Génova: A empresa realmente anunciou sua intenção de “congelar” sua base em Gênova por tempo indeterminado, com impacto direto nos funcionários que trabalham para a empresa.

Volotea i escreve: “Oferecemos a todos os funcionários a oportunidade de encontrar trabalho em uma de nossas bases”n uma nota conjunta com o aeroporto.

Fonte qualificada revela que a empresa anunciou a decisão aos seus colaboradores no dia 13 de janeiro, apenas oralmente: “Estamos literalmente no chão com a possibilidade de sermos transferidos para outra de nossas bases, virando nossas vidas completamente de cabeça para baixo ou renunciando dentro de um mês.”

O Aeroporto de Génova não resistiu à decisão da empresa Mas reiterou sua estratégia de recuperar o tráfego perdido após a pandemia e retomar a trajetória de crescimento empreendida nos últimos anos que o tornou o primeiro aeroporto em crescimento da Itália em 2018 e estabeleceu um recorde histórico de passageiros em 2019.

Durante a temporada de verão, Colombo registrou perda de tráfego que diminuiu gradativamente, passando de -60% no verão para -24% no período novembro-dezembro.