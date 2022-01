A evasão fiscal na Itália é recorde na Europa. Os cofres do Estado carecem de mais de 30 mil milhões de impostos sobre o valor acrescentado

Em média, na UE, em 2019, foram evadidos € 4.000 de IVA por segundo para um déficit total de € 134 bilhões em receitas fiscais.

Referente ao ano 2019 Na União Europeia houve um grande défice de receitas fiscais, totalizando cerca de 134 bilhões de euros. a Relatório de lacunas do IVA de 2021 que foi recentemente publicado pela Comissão da União Europeia. Do mesmo relatório fica claro que o registro nesse sentido é mantido pela Itália.

Itália é campeã europeia em evasão fiscal

De acordo com os dados em Relatório da Comissão da UE A Itália será o país onde o pagamento do IVA é mais processado. Em geral, como mencionado, no que diz respeitoimposto sobre o Valor Acrescentado Ausente 134 bilhões de euros só para 2019Mas em alguns Estados-Membros o fenómeno é mais pronunciado.

Segundo estimativas da Comissão Europeia, o país europeu que mais evade o IVA é a Itália, com Mais de 30 bilhões em déficit nos cofres do Estado. para ser mais preciso 30 bilhões e 106 milhões de euros desaparecidos, valor que corresponde a quase 50% da recente manobra financeira do governo de Mario Draghi.

Em segundo lugar entre os países que evadiram o imposto sobre valor agregado, encontramos Alemanha, com 23 bilhões e 443 milhões, enquanto em terceiro lugar encontramos o Reino Unido (ainda parte da União Europeia em 2019) com 17 bilhões 176 milhões. Não muito longe de encontrar França Com 14 bilhões de euros de IVA não pago.

Consequências do não pagamento do imposto sobre o valor acrescentado na União Europeia a Cerca de 4000 euros por segundo aos tesouros dos Estados membros. Por um lado, se a evasão fiscal permite que algumas empresas, pelo menos italianas, sobrevivam, por outro, envolve menos recursos para gastar em serviços e infraestrutura.

com aprox 134 bilhões de euros em IVA não pago Teoricamente seria possível construir 250 hospitais de última geração, e seria possível completar todas as intervenções incluídas no Programa Nacional de Pesquisa Científica nos próximos três anos. Além disso, será possível completar toda a linha ferroviária de alta velocidade de Portugal à Estônia.

Escusado será dizer que, pelo menos no que diz respeito à Itália, essas perspectivas são muito teóricas, e os recursos muitas vezes acabam fluindo para grandes empresas que são completamente inúteis ou prejudiciais como o trem de alta velocidade Turim-Lyon, e raramente vemos suficientes investimento no setor da saúde, mesmo Agora que estamos em situação de emergência Covid há dois anos, ainda faltam leitos.

Quais são os impostos mais evadidos na Itália

Depois de bater o recorde da Itália, com A maior evasão de IVA em toda a União EuropeiaVamos tentar focar na questão da evasão fiscal em nosso país com base nos dados em Atualização do Documento Econômico e Financeiro (NADEF) para 2021Em seguida, o observatório o reformulou em relação às contas públicas.

O primeiro fato interessante é queevasão fiscal na itália Em 2018 foi menor em relação aos anos anteriores. Um decréscimo de mais de 5 mil milhões de euros em relação a 2017, no entanto estamos a falar de 103 mil milhões de euros em voo num país com uma taxa de evasão média de 30%.

Mas de quais impostos os contribuintes eludem com mais frequência? Em primeiro lugar, encontramos oImposto de renda por conta própria Em cerca de 70% em 2017, logo depois encontramos o IVA em 27,2%.

Eles são seguidos por IMU, IRES e IRAP com 25,8%, 24,6% e 19,2%, respectivamente. Na Itália, a evasão fiscal totalizou 37 bilhões de euros em termos absolutos em relação ao imposto sobre valor agregado em 2016 e 32 bilhões em relação ao imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas no mesmo ano. Em vez disso, a evasão fiscal foi de cerca de 11 bilhões, enquanto nosso número de IRES foi de cerca de 9 bilhões.

de volta à carta Diferença de IVA Especialmente, Há sinais positivos. Por outro lado, se temos cerca de 100 bilhões de euros de evasão fiscal na Itália, conquistando a primazia europeia nesse sentido, por outro lado podemos confirmar que também existem dados animadores.

Estamos falando em particular sobre a tendência de pagar imposto sobre valor agregado, que passou de 27,4% em 2014 para 19,9% em 2019. Em cinco anos, essa evasão fiscal caiu 7,5 pontos percentuais.

O mesmo destino também me afetou Pague a taxa de licença, com a propensão a evadir diminuiu de 35,6% para 10,9%. Por outro lado, a tendência de evasão aumentou no caso do IRS do trabalho por conta própria e dos rendimentos das empresas, passando de 63,9% para 69,2% entre 2014 e 2019.

