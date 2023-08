Transição Energética Portuária: Boas Práticas e Estudos de Caso

Recebemos e publicamos

Roterdão, Antuérpia e Hamburgo estão a avançar rapidamente para um desenvolvimento sustentável baseado em fontes de energia renováveis, enquanto a Itália permanece para trás

[28 Agosto 2023]

Até há poucos anos, as indústrias marítimas e portuárias, mesmo na Europa, utilizavam quase exclusivamente combustíveis fósseis, utilizando frequentemente combustíveis mais poluentes e que alteram o clima, como por exemplo os grandes navios de cruzeiro que queimam fuelóleo pesado (HFO). Este é o diesel mais sujo do mundo, 3.500 vezes mais poluente que o diesel rodoviário, considerando também a falta de filtros de partículas ou conversores catalíticos seletivos (tecnologias padrão para caminhões simples).

Nos últimos anos, nas diversas zonas portuárias, também devido aos protestos generalizados de moradores e movimentos ambientalistas, parece que finalmente começou um processo de retransformação ecológica que visa reduzir significativamente as emissões e, em alguns casos, utilizar novas tecnologias para aumentar também competitividade económica. .

Os portos particularmente activos nesta reconversão energética/ambiental parecem ser sobretudo os portos com maiores volumes de tráfego, como Roterdão, Antuérpia e Hamburgo (que sozinhos representam 47% do tráfego europeu de contentores), que já estão equipados para a atracação de navios gigantes, como os contentores com capacidade igual ou superior a 14.000 TEU (aproximadamente 400 metros de comprimento), estão geralmente prontos para fornecimento de energia eléctrica a partir das docas e não necessitam de conversões/atualizações.

Em qualquer caso, a transformação energética e ambiental destes três portos visa simultaneamente três tipos diferentes de intervenções, com investimentos financeiros e tecnológicos relacionados:

eletrificação de doca, fornecimento de eletricidade a navios estacionados;

fornecimento de eletricidade a navios estacionados; Autoprodução com recursos renováveis No porto a maior parte da eletricidade é consumida (primeiro a energia eólica, depois a fotovoltaica, etc.) e fornecida no cais;

No porto a maior parte da eletricidade é consumida (primeiro a energia eólica, depois a fotovoltaica, etc.) e fornecida no cais; Produção de produtos de hidrogênio (e amônia verde) com energia eólica

Por isso, é interessante acompanhar de perto em que consistem os programas ambientais e energéticos dos três principais portos da Europa.

Roterdã

Diretor Executivo da Autoridade Portuária Local Explicar Com o objetivo de “abastecer os navios com eletricidade em terra em todos os cais públicos da nossa zona portuária”, reduzindo assim custos, enquanto van der Schans, diretor de gestão ambiental, afirma que “no porto de Roterdão temos cerca de 300 megawatts de energia eólica , e esse é o máximo que podemos fazer. Mas esperamos importar diretamente do Mar do Norte cerca de 3 ou 4 gigawatts adicionais (de energia eólica offshore) até 2030.”

Antuérpia-Seebrugge

Na vizinha Bélgica, onde os portos de Antuérpia (especializados em contentores, produtos a granel e produtos químicos) e Zeebrugge (em ro-ro e GNL), estão a integrar-se com o objectivo de alcançar uma transição energética e tornar-se um centro europeu de energia verde , com o A reconversão visa uma economia do hidrogénio Antuérpia já é hoje o segundo maior centro petroquímico do mundo, que, juntamente com Zeebrugge, pretende receber as primeiras moléculas de hidrogénio verde na sua plataforma até 2028 e assim expandir a capacidade do terminal nos transportadores de hidrogénio existentes e criar novos em ambos locais portuários aos quais se juntará um gasoduto ligado à rede europeia. “.

Para “alimentar” esta conversão de energia, 130 grandes turbinas eólicas de 370 MW estão em operação há anos e são de propriedade pública, como a Wind aan de Stroom (W@S) em terrenos próprios. Da Autoridade Portuária de Antuérpia Ela (empresa pública) Corporação Escalda da Margem Esquerda. É já o maior parque eólico da Bélgica, mas já estão planeadas novas expansões, enquanto as turbinas mais antigas, com mais de 20 anos, estão a ser substituídas por turbinas mais novas, maiores e mais eficientes, produzindo quase três vezes mais.

Em termos de hidrogénio verde (e amoníaco), estão em construção uma fábrica HyoffWind em Zeebrugge e outra em Antuérpia: a fábrica em Zeebrugge a partir de 2025 produzirá 35 toneladas por dia de hidrogénio verde para o mercado europeu, mas o porto da autoridade pretende juntamente com o grupo de empresas também pretende importar grandes quantidades de hidrogénio verde de Omã, Namíbia e Chile até 2027, e instalar já a infraestrutura e os padrões de segurança necessários para que os navios possam navegar com combustível verde sem obstáculos.

Hamburgo

Desde 2020, Hamburgo iniciou intervenções para melhorar a qualidade do ar, sendo o porto um ator fundamental para atingir o objetivo: a poluição e as emissões sonoras podem ser significativamente reduzidas graças às prensas frias (Ops).

Os três terminais de contentores e todos os terminais de cruzeiros, com um total de 11 ancoradouros, deverão estar operacionais até 2025 utilizando prensagem a frio (Ops), graças a uma joint venture com o fornecedor de electricidade local (Stromnetz Hamburg GmbH) e o seu município. Fornecedor de eletricidade (Hamburg Energie GmbH).

O consórcio pretende definir um preço por quilowatt-hora que seja competitivo com o custo para as empresas de transporte marítimo que hoje utilizam motores de bordo. Não é por acaso que cada vez mais empresas privadas no porto de Hamburgo estão a instalar as suas próprias turbinas eólicas para produzir a sua própria energia, dada a óbvia conveniência económica. Os projectos energéticos em Hamburgo provam que as fontes de energia renováveis, especialmente a energia eólica, nos portos são de facto muito competitivas e convenientes do ponto de vista económico.

O aumento dos preços da energia, a poluição urbana e as alterações climáticas estão a forçar a inovação energética e ambiental: dois terços do consumo de energia no terminal de Hamburgo já são satisfeitos pela cogeração, energia solar e eólica, que é produzida na zona portuária, como no caso de turbinas eólicas da “Hamburg Energie”, empresa municipal que opera desde 2009 como serviço público, fornecendo 100% da eletricidade verde produzida localmente.

Existem também (também em Hamburgo) investimentos iniciados (pela Eon de Hamburg-Reitbrook), para Produção de hidrogênio a partir da energia eólica excesso no processo de conversão de energia em gás, utilizando o chamado eletrolisador Pem.

Mas quais são as possibilidades de iniciar estas transferências energéticas e ambientais também para os portos italianos? E para além da engomagem a frio, positivamente financiada em 700 milhões de euros pelo Pnrr, há o deserto: com exceção de algumas centenas de quilowatts fotovoltaicos, nem sequer se fala em produção de energia eólica nos portos italianos. Sem falar nos magnatas da petroquímica, quase sempre localizados nas zonas portuárias, que infelizmente não parecem interessados ​​na conversão para hidrogénio de fonte renovável, com a consequente perda de perspectivas de desenvolvimento sustentável dos portos.

Os custos de envio para a produção de electricidade no porto são hoje cerca de 0,11€/kWh para navios porta-contentores e de cruzeiro, e 0,14€/kWh para navios Ro-Ro e Ro-Pax; Torna-se cerca de 0,15 €/kWh se a energia vier da rede nacional (portanto, cerca de 60% é produzida com combustíveis fósseis), e chega a cerca de 0,18 €/kWh se for oficialmente verde (fonte: Deasp Upper Tyrrhenian Port Authority) , ou seja . É constituído por quilowatts-hora com “selo verde virtual” associado aos quilowatts-hora gerados há meses, por exemplo, pelo vento ou pelo sol em Portugal e aí efetivamente consumidos; Por outro lado, o custo da energia eólica autoproduzida em terra/nos portos cairá para apenas 0,06 EUR/kWh, de acordo com Comissão Europeia.

Fica então claro que não iremos longe sem inovação e compatibilidade ambiental, caso em que os riscos futuros se tornam menos incertos – negativamente.

Por Lorenzo Partisotti, cientista ambiental e analista de energia