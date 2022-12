Não chame isso de fuga de cérebros. Porém, sair de casa e de um bom emprego, com uma remuneração muito boa, para iniciar uma nova carreira em um país estrangeiro certamente requer uma cabeça brilhante, mas também ótima. fígado.

E Luca Vaccari, 47, empresário e consultor de negócios, tem muito de sobra. Há vinte anos, ele deixou Abruzzo, assumindo um cargo administrativo em Salini (atual Webuild) e rumando para a Espanha. Mas não escolheu Madrid ou Barcelona, ​​como fazem a maioria dos italianos, mas sim ValênciaTem vista para o Mar Mediterrâneo e tem um grande potencial inexplorado, segundo Luca.

Que é hoje sócio fundador, com sua esposa Anna, advogada tributária e gerente geral de uma empresa Extensão IBC (www.italian-business.eu), Uma empresa que ajuda empresas italianas a se expandirem na terra de Dom Quixote, Explorar as oportunidades derivadas de uma economia vibrante (ligada à América do Sul) e uma baixa carga tributária.

“Quando a maioria dos meus amigos pensava na Espanha como um parque de diversões de verão, eu pensava em uma capital Comunidade Valenciana, sabendo que poderia ter sucesso”Luca explica a Visto no brilhante escritório do IBC em Valência, a poucos passos do mar.

E é precisamente esta luz clara que invade os quartos, nascida do ventre do mar Mediterrâneo, que estimula, todos os dias, a criatividade do empreendedor. “Ao lado Anthony Judy Amo essa luz para criar seus trabalhos, considero café da manhã e otimismo e

desejo de fazer”.

Entrevista com Luca Vaccari do IBC

Luca Vaccari, porque escolheu Espanha e não Grécia ou Portugal?

“Sou um homem vaidoso e acho que a Espanha precisa de um bom exemplo de empreendedorismo italiano. Duas línguas muito comuns com a mesma raiz nos unem e facilitam a interação. Depois, há questões mais práticas: a economia espanhola atualmente perdeu todos aqueles pequenas e médias empresas que, ao contrário, apóiam a Itália, graças à habilidade dos artesãos que produzem a mecânica de precisão, a engenharia de precisão de muitas multinacionais estrangeiras. No entanto, a Espanha tem o que nos falta: um governo que estimula a livre iniciativa e ajuda os negócios, incentiva os jovens empresários com impostos que não sufocam. Desde 2013, o imposto empresarial foi reduzido O novo aumentou drasticamente para 15% e é o único imposto para a constituição de uma empresa. novas empresas foram criadas na Espanha todos os anos, além de milhares de empregos. É uma grande oportunidade para as empresas italianas que desejam se expandir aqui, com fábricas ou lojas comerciais. Estamos falando de um país moderno, que fez caminha a passos largos em menos de trinta anos na criação de infra-estruturas mais do que adequadas, que muitas vezes ainda faltam na Itália, onde está exposta a Inconveniências burocráticas e indecisão política.

O que está faltando empresários espanhóis?

Além das referências certas, muitas vezes faltam ideias e coragem. Acima de tudo, falta o elemento que é italiano: nosso país tem e tem pioneiros como Adriano Olivetti, Gianni Agnelli, Enzo Ferrari, Michele Ferrero, Leonardo Del Vecchio e Giorgio Campagnolo, sem esquecer os atuais como Giovanni Ferrero, Augustus e George

Excelente, Silvio Berlusconi, Romano Artioli. Uma pessoa que contribuiu para fazer da Itália uma potência econômica, apesar dos grandes problemas associados ao crescimento lento, à crise econômica e à crise energética.

É verdade que ao estudar o logaritmo do Google, você gerou IBC e

Receitas para o sucesso dos empresários italianos na Espanha?

“Sim, é simples, mas complexo. Uma empresa deve ter uma visibilidade forte na web e nas redes sociais. Não há fator mais forte do que o boca a boca nas redes sociais que é mais penetrante do que a publicidade regular. Se eu ler um amigo meu no Facebook elogiando um determinado produto, tenho mais tendência a comprar. Quando você busca uma empresa ou produto no Google, o buscador sempre encontra com base em algumas regras que foram seguidas para colocar a empresa ou produto no topo da lista procurar.”

Como está a crise energética na Espanha?

Não há todo o medo na Itália ou mesmo na França, Alemanha ou Reino Unido de contas de supermercado infladas por aumentos especulativos e cortes de Putin. A Espanha desenvolveu um plano energético que é renovado a cada cinco anos e inclui fornecedores do norte da África: Marrocos, Argélia e Tunísia, além dos Estados Unidos e Canadá, que fornecem gás líquido que é posteriormente convertido em regaseificadores. Uma gigantesca foi ampliada no porto de Barcelona. E a Espanha escapou da chantagem do Kremlin.

Como os espanhóis veem a Itália e os italianos?

“Somos dois povos muito parecidos, mas com diferenças distintas. Se o domínio dos Habsburgos deixou a Espanha geralmente respeitando as regras e a ordem, fazendo fila para o ônibus como exemplo, a Itália em sua total confusão conseguiu impressionar

Único em seus produtos e estilo de vida. Eles nos espionam e invejam nossa criatividade, mas não admitem.

E o que devemos invejar os espanhóis?

“A união entre tradição e modernidade: ninguém protestou na Espanha até que os rebeldes fecharam a rede de alta velocidade. A Espanha é agora o primeiro país da Europa em extensão de rede ferroviária de alta velocidade para transportar pessoas e mercadorias. Uma rede consolidada e segura, criada gastando 30% menos do que a da Itália, mais extensa e eficiente, graças à melhor gestão dos fundos econômicos concedidos por Bruxelas.