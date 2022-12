Tesla atingiu o fundo do poço? A ovelha negra do S&P 500 está em busca de redenção

Ouça a versão em áudio do artigo

A Tesla busca uma recuperação após sete sessões no vermelho que a levaram a estar entre as piores ações do S&P 500 em 2022. A queda começou depois que o CEO Elon Musk lançou o desafio de conquistar o Twitter, em abril. A questão é: um título que parecia invencível até alguns meses atrás cairá ainda mais, ou não? Dominantes são as preocupações com a menor demanda e o nervosismo entre os investidores sobre as ações de crescimento e aquelas com múltiplos mais altos que prometem maior crescimento. A empresa comandada pelo ex-homem mais rico do mundo é a ovelha negra do mais importante índice de ações dos Estados Unidos (que entrou há dois anos), ao lado de outras duas empresas menos conhecidas. O valor caiu 69%, menos que Walmart, JP Morgan e Nvidia. Neste ponto, poderia atrair “compradores baixos”, investidores que procuram ações que atingiram o fundo do poço?

Os ganhos na sessão de hoje, o primeiro positivo após a linha negativa de sete, totalizaram 6%, depois recuaram para 3,61% no fechamento, para US$ 112,71. Ainda um pouco. As ações caíram 11% na terça-feira, depois que a Reuters informou que estava cortando a produção em sua fábrica de Xangai, levantando preocupações sobre a demanda. A notícia aumentou as preocupações de que os consumidores americanos receberam um desconto de até US$ 7.500 em seus dois modelos mais vendidos, o Modelo 3 e o Modelo Y, para compra antes do final do ano.

Fed, taxas, crescimento das ações

As ações de crescimento, como a Tesla, foram atingidas este ano pela agressiva política de taxas do Federal Reserve para lidar com a inflação. Para a empresa sediada em Austin, o crash deste ano foi uma clara reversão da tendência em relação ao rali dos últimos dois anos, que elevou a capitalização para US$ 1.200 bilhão no final de 2021 contra US$ 350 hoje (que ainda é mais do que a soma do mercado capitalização das principais alemãs: Porsche, Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz; mais de três vezes os concorrentes chineses da BYD). a Vendas frequentes de ações da Tesla por Elon Musk (totalizando US$ 40 bilhões em 2022) e A “distração” causada pela aquisição do Twitter Eles desempenharam um papel importante em minar a marca.

Conto de fadas acabou?

“Parece que a confiança evaporou e o conto de fadas da Tesla acabou repentinamente”, disse Ipek Ozkardiyskaya, analista sênior do Swissquote Bank. “Os investidores estão entusiasmados para ver como uma recessão iminente afeta a demanda por Tesla, como a concorrência de outros fabricantes de carros elétricos afetará a participação de mercado da Tesla e quando Elon Musk para de brincar com a Tesla vacilante”.

As dificuldades da Tesla na China são evidenciadas pela paralisação da produção na fábrica de Xangai, a fábrica mais importante dos Estados Unidos, na última semana do ano até 2 de janeiro, mas também de 20 a 31 de janeiro, parada prolongada a partir do Ano Novo Chinês. . Os últimos cortes de produção da Tesla em Xangai ocorrem em meio aUma onda crescente de covid.