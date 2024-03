O que eles foram condenados a pagar esse valor?

O que três pessoas podem pedir num restaurante por 100 euros? Descubra quais pratos eles escolheram para chegar a esse número.

Três amigos decidiram passar uma noite inesquecível num restaurante localizado em Riverontolo, uma pequena aldeia situada na província de Treviso, no coração da cidade de Riverontolo. Vêneto. Depois de ouvir sobre o lugar através do boca a boca e de comentários on-line, eles decidiram experimentar por si mesmosAtmosfera e sabores únicos Oferecido pela cozinha veneziana.

Sua experiência gastronômica começa com uma seleção cuidadosamente selecionada de aperitivos que incluem… Tradições gastronômicas locais. O primeiro prato que chama a atenção é um prato delicioso Bacalhau cremoso Servido sobre uma fatia de pão crocante, enriquecido com creme de abóbora aveludado que confere um toque de doçura e cremosidade ao prato.

E ao lado disso está um homem rico Prato de carne grelhadaCogumelos e queijos locais, habilmente selecionados para oferecer uma variedade de Sabores autênticos O que representa o espírito da cozinha veneziana.

Mas o espeto é o destaque da noite, um verdadeiro símbolo das tradições culinárias de Veneza. Três espetos Banhado com frango e costelinha de porco marinados em ervas aromáticas, cozidos na perfeição e servidos com Polenta macia e douradaRepresentando a combinação perfeita de sabor e tradição. Os comensais não podem deixar de apreciar a simplicidade e autenticidade deste prato que capta a essência da… Cozinha veneziana Em cada mordida.

Uma experiência culinária repleta de tradições venezianas

Para acompanhar esta festa de sabores, são servidos acompanhamentos rústicos que completam a experiência gastronómica. Feijão com cebola A salsa, preparada segundo a tradição dos camponeses venezianos, traz consigo os aromas do campo e confere à refeição um toque de autenticidade e simplicidade.

batataassado no forno e temperado com azeite virgem extra e alecrim, é uma homenagem à terra e aos ingredientes locais, e constitui um acompanhamento leve mas delicioso que realça os sabores dos pratos principais.

Uma experiência culinária acompanhada por uma seleção de Vinho local A água mineral confere um toque de sofisticação à refeição, equilibrando a complexidade dos sabores com o frescor e a leveza das bebidas.

As sobremesas também tentam os clientes a escolher duas fatias de sobremesa torta de maçã Servir com Sorvete caseiro, que realça a doçura natural das maçãs e proporciona um final doce e satisfatório à experiência culinária. Além disso, um Peras em vinho Cozido lentamente em vinho tinto, servido com sorvete suave de baunilha, completa a refeição com um toque de elegância e sofisticação.

A experiência culinária no Refrontolo é uma viagem inesquecível para descobrir os sabores autênticos da cozinha veneziana. Os convidados ficaram Impressionado com a qualidade Os pratos oferecidos são diversos, mas acima de tudo são Surpreso com o preço. Os três amigos, depois de comerem tanta comida boa, nunca pensaram em gastar tão pouco.

Tudo foi perfeito, desde a comida à hospitalidade e acolhimento, e com a surpresa de gastar apenas 100 euros para três pessoas, os três convidados puderam desfrutar de um verdadeiro banquete de sabor, descobrindo a riqueza e diversidade da gastronomia. Tradições culinárias de Veneza.