Pirataria destrói um quarto do mercado de livros – Eventos

Os danos causados ​​pela pirataria ao mundo dos livros são graves e ainda muito poucos italianos, sete em cada dez, acreditam que não serão punidos pelas suas acções ilegais.

O alerta vem de Pesquisa Ipsos iiicomissionado porA Associação de Editores Italianos é realizada hoje no Ministério da Cultura em Roma.

Editores perdem 705 milhões de euros de vendas anuais Mais de um quarto do valor total de mercado (28%, líquido calculado para publicações educacionais e exportações). 4.900 empregos desapareceriam, ou seja, 12.000 empregos se adicionarmos também indústrias relacionadas.

A perda para o sistema do Catar ascende a 1,75 mil milhões de euros, com 298 milhões de euros em receitas perdidas para as autoridades fiscais. O responsável da Ipsos disse que apesar da “redução face a 2021, ainda há danos significativos”. Nando Pagoncelli Esclarecimento de dados em reunião moderada pelo Diretor da ANSA Luigi ContoQue contou com a presença do chefe da Agência Internacional de Energia Innocenzo Cipolletta E da Fig Andrea Revisora ​​MontiCom a conclusão dos trabalhos do Presidente da Comissão de Cultura, Ciência e Educação da Câmara Frederico Molicone.

“Traduzir a pirataria digital em valores é inexorável. A perda de vendas é insustentável para Cipollita e é necessário realizar uma grande campanha de sensibilização cultural o mais rapidamente possível Andrea Reviser Monti”, sublinhou Mollicone. Peço também que avaliem uma importante medida de educação, de baixo para cima, até aos grupos profissionais que cometem mais crimes.”

78% dos estudantes universitários, mas também 49% dos profissionais, incluindo médicos, advogados, contabilistas, notários, arquitetos e engenheiros, piratam livros e bases de dados impressos e digitais e 31% da população com mais de 15 anos praticam pirataria. A percentagem que afirma ter conhecimento da ilegalidade/ilegalidade da pirataria é de 79% em 2023 (84% em 2019). 70% da amostra entrevistada acredita que é improvável que sejam presos e punidos, percentual que aumentou 4 pontos percentuais em relação a 2019. “Consideramos essencial trabalhar para educar os cidadãos”, afirma Cipolletta.

A investigação, realizada numa amostra de cerca de 4.000 entrevistas, mostra que os atos de pirataria estimados em 2017 ascenderam a 108,4 milhões, ou quase 300.000 todos os dias, apesar de uma diminuição de 8% em comparação com 2021. Mas “as operações de pirataria não são escassas”. .” “. Da Guardia di Finanza e precisamos nos comunicar com eles porque estão trabalhando para responsabilizar mais pessoas”, observou o Comandante da Unidade Especial de Bens e Serviços da Guardia di Finanza, Gaetano Cotarelli, Eles falaram na reunião em que participaram Bem-aventurada Alícia editora agcom, Salvatore SicaPresidente do Comitê Consultivo Permanente sobre Direitos Autorais, Mauro ToscaOu seja, um gerente antipirataria, escritor e psicoterapeuta Stefania Andreoli.

“De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, as administrações da Legião, durante 2.144 intervenções de proteção de direitos autorais, confiscaram mais de 51,2 milhões de produtos, e mais de 4.200 assuntos foram denunciados às autoridades judiciais. Especialmente no setor de livros e publicações, em período”, explicou Cottarelli. Além disso, mais de 1,4 milhão de livros, folhetos, impressos, jornais e publicações diversas falsificados foram confiscados. “Devemos defender vigorosamente o valor das obras de autores, editores, distribuidores, livrarias, bibliotecas, tradutores , e tudo mais”, disse Molecon. “A cadeia produtiva do papel porque constitui um patrimônio cultural inestimável.” Acrescentou que por isso “o Parlamento interveio de forma rápida e unânime com a Lei nº 93 de 2023, que protege – acrescentou – propriedade intelectual e tópicos relacionados.” “A revolução digital não deveria ser assustadora, mas antes deveria ser regulamentada e não demonizada.

Na fonte da lei, devemos levar em conta o que está acontecendo. A IA generativa pode criar conteúdo criativo e levar a conflitos entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Temos que chegar lá um passo mais cedo. Um exemplo que podemos seguir na modernização da lei é o que a Agência Italiana de Notícias (ANSA) fez em relação à certificação digital das suas notícias. Esse mecanismo pode ser estendido a algoritmos e e-books, e é exigido por lei em todos os navegadores do ecossistema digital no momento do download de conteúdo.”

“Através da acção coordenada de diversas entidades institucionais neste domínio, podemos alcançar bons resultados”, sublinhou Liberatore. Em relação aos direitos autorais, “estamos muito focados na IA. A verdadeira batalha será o momento da nova regulamentação e sua eficácia. Se não for retroativo, estaremos todos nos enganando”, explicou Sica. O fato permanece: “Temos que permanecer cautelosos porque os tempos são sombrios no que diz respeito ao comportamento humano”, alertou Andreoli.

