Os preços da gasolina e do diesel sobem, as notícias mantêm os italianos nervosos: cuidado com as últimas

Os italianos estão atentos aos preços da gasolina e do diesel: a situação na Itália mudou nos últimos dias

Obviamente, os motoristas estão sempre interessados ​​nos preços médios dos combustíveis, na esperança de obter notícias positivas sobre o assunto. Obviamente, não é fácil que isso aconteça. O aumento dos preços dos combustíveis, como todos sabemos, é afectado pelo imposto sobre o valor acrescentado e, sobretudo, pelo altíssimo imposto Taxas cobradas Isso distingue o nosso país. Infelizmente, é um mal necessário para atender às necessidades de dinheiro, uma vez que muitas vezes também é usado para lidar com emergências de vários tipos. Considere que ainda hoje existem cerca de dezanove impostos especiais de consumo cobrados sobre os combustíveis e áreas circundantes, alguns dos quais podem ou não estar completamente obsoletos. Por exemplo, o financiamento para a campanha etíope de meados da década de 1930 ainda está em curso, mas também o está o aumento de preços que foi introduzido para ajudar a remediar o desastre da Barragem de Vajont.

Para aumentar a insatisfação e a frustração, os dados podem ser usados ​​em comparação com outros países pertencentes aUnião Europeia. Comparativamente à média, os utilizadores do nosso país pagam cerca de 100% mais pela gasolina 9% a maiscom uma despesa maior que se aproxima dos sete euros adicionais por tanque cheio, e aindaAumento de 11,% no diesel (+7,2 euros no total).

Além disso, a tendência tornou-se cada vez mais negativa nos últimos anos. Depois de uma fase de queda em 2020, os preços registaram um aumento significativo ao longo de 2021, registando o pico mais elevado dos últimos dez anos em março de 2022, também por razões geopolíticas muito específicas. Na verdade, a eclosão do conflito russo-ucraniano teve um grande impacto neste sentido. É pouco provável que a situação registe choques reais num futuro próximo, graças à direcção que o mercado internacional dos chamados produtos refinados parece estar a tomar e à direcção dos preços do petróleo.

Agora é oficial: os preços estão caindo um pouco. Aqui estão todas as citações selecionadas

No entanto, os dados mais recentes podem pelo menos trazer um sorriso. Tendo em conta a semana passada, os preços dos combustíveis mantiveram-se estáveis ​​entre segunda-feira, 26 de fevereiro, e domingo, 3 de março, sem se assistir aos aumentos que caracterizaram o início de 2024. Segundo dados recolhidos pelo Observatório dos Combustíveis em Memet (Ministério dos Negócios e Made in Italy)preço médio Gás O seu preço atingiu os 1.852 euros por litro, com uma ligeira descida Em 7 mil em relação à semana anterior.

preço Diesel caiu Em 1,4 cêntimos para 1,813 euros por litro no mesmo inquérito. O preço do gás liquefeito de petróleo estabilizou, mantendo-se pouco alterado, nos 0,724 euros por litro. A variação mais notável foi registada no gás metano, que diminuiu 1,3 cêntimos, fixando-se nos 1,336 euros por quilograma.

Ao nos aprofundarmos nos dados sobre os tipos de combustível mais comumente usados, podemos descobrir como Autoatendimento, sirva-se As viagens rondam os 1,855 euros por litro (1,858 para empresas e 1,848 para bombas brancas), enquanto para o gasóleo self-service rondamos os 1,815 euros por litro (1,819 para empresas e 1,806 para bombas brancas). Geralmente escolha FuncionáriosOs dados da Staffetta Quotidiana falam em 1,995 euros por litro para a gasolina (2,037 para as empresas e 1,913 para as bombas brancas) e 1,955 euros por litro para o gasóleo (1,997 para as empresas e 1,870 para as bombas brancas).

A curiosidade agora se volta para o amanhã. Neste sentido, as previsões para um futuro próximo apontam para uma possível ligeira subida dos preços da gasolina e, inversamente, preços mais baixos para quem tem de abastecer os motores diesel.