Assim como o Dacia Duster, o adeus final também ao seu concorrente: então não vão mais vendê-lo

Há grandes novidades em relação ao modelo recém-revelado que imita a escolha do concorrente. Aqui estão todos os detalhes úteis.

O mundo das quatro rodas está tentando sair de uma grave crise, com os fabricantes criando muitas novas joias. Há grande expectativa na Itália para o dia 14 de fevereiro, dia em que serão reveladas as novas variantes do Lancia Ypsilon, que está lançando um programa de dez anos visando a recuperação desta marca. o grupo Stellantis Trabalhando em muitos projetos novos, comAlfa Romeo Que vai revelar o B-SUV Milano em abril, enquanto no dia 11 de julho será a vez do novo carro Fiat Panda.

As reviravoltas não terminaram aí para a holding multinacional holandesa. Já que a Jeep acaba de revelar ao mundo o Renegade redesenhado. A história deste modelo começou em 2014, e no ano do seu décimo aniversário parecia que estava destinado a sair de cena. Na verdade, em outubro surgiram rumores de que ele deixaria a produção a partir deste ano, mas isso foi negado.

A confirmação chegou a estas horas Quando a Jeep divulgou as primeiras imagens do Renegade 2024, cujo preço começará nos 32.900 euros. Os níveis de acabamento aumentaram e há grandes inovações no interior, com a capacidade de hospedar conectividade 4G permitindo acesso a vários serviços online. Porém, para os entusiastas dos SUVs, também há más notícias em relação à pesada despedida.

O Jeep Renegade imita o movimento do Dacia Duster

O mundo das quatro rodas está mudando drasticamente e, nesse sentido, chegam as últimas novidades que não agradarão aos clientes. na verdade, O novo Jeep Renegade exclui motores diesel da gama, para copiar a seleção Dacia Duster. O SUV económico da empresa romena concentrou-se em motores a gasolina, híbridos e GPL, mas decidiu excluir os motores diesel. Só será colocado à venda em alguns países do Norte de África, e a decisão foi tomada para evitar quaisquer problemas ou alterações durante a construção à luz do regulamento Euro 7.

O Renegade 2024, que também pretende desafiar o Duster mais barato, segue esta escolha, Isto também é confirmado pela gama de motores híbridos totalmente a gasolina. O motor base à sua disposição é o motor 1.5 Turbo Mild Hybrid a gasolina, que entrega uma potência máxima de 130 CV, com 240 Nm de binário, e está acoplado a uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades.

Para quem quer uma experiência mais eletrizante, O 4xe Plug-In Hybrid está disponível nas versões de 190 e 240 cv, tendo este último custado 44.400 euros. Dizer adeus ao diesel é certamente uma escolha que prejudica muito os amantes da tração integral, mas é hora de se acostumar. Os dias do diesel estão chegando ao fim, com este motor agora quase demoníaco.