Comprar casa em fevereiro vale a pena: é a melhor hipoteca que você pode conseguir

As taxas de juros estão caindo e finalmente poderemos considerar a ideia de voltar a comprar casa em fevereiro.

A inflação está a cair e os bancos italianos decidiram começar a baixar as taxas de juro para permitir que os cidadãos voltem a obter hipotecas. Mas há dúvidas por parte do Banco Central Europeu.

2023 foi um ano terrível no que diz respeito a hipotecas. As elevadas taxas de juro – elevadas pelo Banco Central Europeu durante dez meses consecutivos – têm impedido muitas pessoas de conseguirem comprar casa porque as prestações são demasiado elevadas para pagar. Com efeito, as instituições de crédito só concedem financiamento se o valor mensal a pagar não ultrapassar um terço do salário. Compreendemos muito bem como uma prestação de 800/900€ é proibitiva para muitos trabalhadores.

Finalmente, desde dezembro de 2023, assistimos a uma inversão de tendência. A inflação está caindo e com isso é possível baixar as taxas de juros. A decisão está a ser tomada de forma independente por muitos bancos porque o BCE ainda não está pronto para dar o grande passo. Ele quer esperar até compreender a verdadeira direcção da inflação antes de cortar as taxas de juro.

As melhores hipotecas para solicitar em fevereiro de 2024

Damos-lhe uma visão geral das melhores condições que podem ser encontradas em Fevereiro de 2024. Realizaremos a compra de uma casa no valor de 250.000€ com uma hipoteca de 200.000€ com um plano de pagamento de 30 anos. A primeira proposta a ser avaliada é a proposta do BPER Banca. Oferece uma taxa de juros fixa de 2,55% com uma taxa de juros anual de 2,64% Prestação mensal 795,45 euros. O empréstimo que pode ser solicitado é o Green First Home Purchase Loan e o pedido pode ser apresentado até 29 de março.

Continuamos a sugerir ING, Orange Variable Rate Mortgage com um pagamento inicial de € 1,00.5,15 que é a taxa atual de 4,51% e APR de 4,68%. Caso pretenda optar por um crédito habitação com CAP, existe a proposta do Unicredit de Hipoteca de Sustentabilidade Energética com uma prestação de 1.127,44€ por mês (taxa variável de 5,44% e TAEG de 5,73%). Outra hipoteca é oferecida pelo CheBanca com Mortgage Protected.

A prestação mensal é de 1.115,58€ por mês, com taxa de juro variável de 5,34% e TAEG de 5,69%. O valor é determinado a cada doze meses com base na taxa de juros aplicável. Mencionamos o desejo de escolher uma hipoteca com taxa mista Hipoteca laranja de taxa fixa negociável do ING. A primeira prestação é de 873,71€ com uma taxa de juro fixa de 3,38% e uma taxa de juro anual de 3,50%. O preço fixo é garantido durante os primeiros cinco anos e depois pode ser renegociado a cada cinco anos.