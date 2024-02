Classificação de 2024 das marcas e carros mais confiáveis

pesquisar – Inspiração no estudo histórico anual realizado pela JD Power nos Estados Unidos da América (aqui Para saber mais), Associação de Consumidores UltraConsomoqueria fazer uma pesquisa sobreConfiabilidade automotiva Na Itália e na Europa. Por esta razão, realizou inquéritos a mais de 30.000 motoristas de nove países (Itália, Bélgica, França, Países Baixos, Portugal, República Checa, Eslováquia, Eslovénia e Espanha). UltraConsomo Em seus questionários, eles perguntaram sobre a marca, modelo e idade de seu carro, e examinaram dados objetivos, como ano de compra, quilômetros percorridos, Falhas, panes O que requer intervenção mecânica e custos reparos. As respostas foram convertidas em um índice de confiabilidade, expresso em uma escala de 0 a 100.

Classificação de cor única – Os quatro primeiros falam japonês, com… Lexus Ele lidera o grupo com 98 pontos, seguido por Suzuki (93), de Subaru (93) E quem Toyota (91). Cobra, também com 91 anos, é a primeira marca que não vem da terra do sol nascente. Na sexta colocação voltamos à Ásia com a Kia (89), enquanto o alemão Smart vem na sétima colocação com 89 pontos. Completando os dez primeiros ficaram Honda (89), Mitsubishi (89) e Nissan (87). A Mazda (87) está fora do top 10, com 8 dos 11 japoneses ocupando os primeiros lugares do ranking. No ranking especial de marcas italianas, o líder FiatCom 84 pontos, ele segueAlfa Romeo (82) E quem baioneta (80). Entre as três distintas marcas históricas alemãs, BMW E aAudi Eles alcançaram o mesmo resultado com 87 pontos, enquanto… Mercedes Está logo abaixo de 84. No final da lista da Altroconsumo, as únicas duas marcas que não recebem uma classificação excelente (80 e acima) são a Opel com 76 pontos e a Land Rover com 64 pontos.

Quantos problemas estão na garantia? – Segundo o estudo, os erros mais relatados estão relacionados a Componentes elétricos (Por exemplo, faróis, fusíveis, luzes indicadoras, fecho centralizado, limpa pára-brisas). Em segundo lugar, existem problemas relacionados com…Sistema de travagemseguidos por aqueles relacionados à combustão motor (Cabeçotes, juntas de cabeçote, válvulas). Quase um em cada quatro automóveis, exactamente 23%, apresenta problemas nos primeiros dois anos de vida e, portanto, no período sempre abrangido pelo uma garantia. A pesquisa também perguntou aos motoristas italianos quanto eles teriam que pagar por um carro manutenção Normal para o carro deles. Não é novidade que as marcas de luxo lideram o grupo, especialmente Mercedes e Audi, com 450 euros por ano. As marcas com custos de manutenção mais baixos são a Lancia (200€) e a Dacia (240€).

Tesla agrada a todos – Mas quantos são? Satisfeito Seus motoristas? Esta questão responde a razões mais subjetivas, muitas vezes relacionadas com as expectativas de todos. A classificação ideal partiu de 75 pontos ou mais e todas as marcas conseguiram satisfazer os seus clientes, exceto uma: novamente a Land Rover (74 pontos). Nesta área Tesla, com 93 pontos, e em particular o Modelo Y, que também se aproxima da perfeição em confiabilidade com 99 pontos. Lexus, Alfa Romeo e Porsche também são muito populares.