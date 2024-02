Mercados de ações hoje, 16 de fevereiro. Listas de preços positivas da UE e Tóquio aproximando-se de novos máximos

As listas de preços da UE ampliam os seus aumentos

As ações europeias ampliaram os ganhos e atingiram novos recordes devido à alta de ontem, empurrando os índices Stoxx 50 e Stoxx 600 para máximos de vários anos, depois que dados fracos de vendas no varejo nos EUA alimentaram expectativas de um corte nas taxas de juros de curto prazo pelo Federal Reserve. Entretanto, no Reino Unido, o comércio retalhista aumentou 3,4% em Janeiro, marcando o maior aumento desde Abril de 2021 e superando facilmente as expectativas do mercado. Menos de duas horas após o início das negociações, as ações de Londres subiram 0,67%, as de Frankfurt 0,77% e as de Paris 0,61%, com o índice Cac40 a atingir o seu nível mais alto de sempre no dia seguinte ao fecho recorde, com uma subida de 44,06 pontos. para 7.787,48 pontos. Pouco depois atingiu o pico histórico de 7.797,24 pontos. Piazza Affari também teve um bom desempenho com Ftse Mib em +0,52%