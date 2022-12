Pnrr pede outros e Espanha, Portugal e Luxemburgo também fazem mudanças

A Itália – com seu governo liderado por Giorgia Meloni – anunciou que pretende rever O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência para torná-lo mais eficiente e racionalizado.

O ministro Veto anunciou que “o relatório semestral à Câmara dos Deputados sobre o estado de implementação do sistema será apresentado em janeiro próximo”, enquanto “a partir de janeiro de 2023” terá início o pedido de alteração. Mas não é o único país europeu que considera acréscimos e mudanças em vários planos de recuperação.

10 países podem mudar seus planos

De acordo com a força-tarefa da Comissão Européia, cerca de uma dúzia de países da UE até agora expressaram mais ou menos explicitamente sua vontade de fazer mudanças em seus planos. Entre estes estavam certamente a Itália, mas também Espanha, Portugal e Alemanha, segundo fontes europeias. As razões são comuns e os receios em particular sobre o impacto da inflação, que em poucos meses corroeu o valor real das centenas de biliões disponibilizados pela União Europeia com a próxima geração da UE. O único país que formalizou o pedido de alteração neste momento é o Luxemburgo, que receberá apenas 93 milhões de euros da Comissão ao longo de seis anos. Conforme explicaram fontes europeias ao Sky TG24, a ligeira alteração está relacionada com um objetivo relacionado com a formação de trabalhadores, devido à escassez de pessoas no pequeno país da Europa Central.

Espanha quer um Pnrr ‘mais flexível’

Mas entre os principais países, a Espanha já deixou claro que quer pedir mudanças no plano. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que “é necessário flexibilizar o calendário acordado para a implementação dos investimentos”, respeitando os compromissos assumidos até agora. De fato, a Espanha está claramente atrasada em gastar dinheiro europeu (Assim é a Itália), ao qual foram solicitados apenas fundos não reembolsáveis. Segundo o Banco Central espanhol, dos 20 mil milhões de euros que pretendiam gastar este ano, apenas 11,8 deverão ser efetivamente gastos. Embora Madri tenha sido a primeira capital de um Candidate-se à terceira tranche do financiamento europeuindicando que já alcançou todas as metas exigidas até 31 de dezembro de 2022, meta que a Itália deve conseguir cumprir nos últimos dias do ano.

Portugal está atrasado nas despesas de 2022

Nem Portugal está em melhor posição. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Souza, disse: “Com esse dinheiro não podemos fazer a obra: ou fazemos menos ou esperamos que os custos baixem”. Tons muito semelhantes aos do executivo italiano. Lisboa também vive um atraso no gasto do dinheiro do fundo de recuperação em 2022. De acordo com os documentos da Comissão da União Europeiaeste ano deveria ter gasto 3,2 bilhões de euros, uma conta que deve parar em apenas um bilhão.

Capítulo RepowerEU

A maioria dos países aguarda pelas próximas semanas a formalização dos pedidos de alteração, através do artigo 21.º do Regulamento Europeu de Reembolsos. De fato, o Parlamento, a Comissão e o Conselho devem chegar em breve a um acordo sobre o plano RepowerEU, que permitiria aos estados membros combinar planos para adicionar um capítulo sobre investimentos em energia. A utilização de fundos não solicitados dos empréstimos disponíveis com o fundo de recuperação (para o qual a Itália já apresentou um pedido completo), que pode ser solicitado até o final de 2023. Por isso, as capitais aguardam um único pedido de alteração oficial , que será submetido primeiro à Comissão Europeia e depois ao Conselho de Ministros Europeu Com um procedimento que durará vários meses.