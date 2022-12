O céu está com desconto, o presente de Natal chega mais cedo: todos podem fazer

Sky com desconto, presente de natal chega mais cedo (Newsby.it)

O céu está com desconto, o presente de natal chega mais cedo: todo mundo pode fazer. Vale a pena considerar uma nova oferta para assinantes

A Série A está suspensa até 4 de janeiro. Todos os outros torneios na Europa que serão retomados no início do ano novo ou antes do ano novo, o mais tardar. para mim TV paga e A TV aberta é um momento estagnado, mas isso não quer dizer que vão ficar parados porque mesmo perto do natal i See More Novos assinantes Eles servem.

como ele céu Acabou de lançar um arquivo nova oferta Com um desconto importante, igual a mais de 50% em alguns conteúdos. Começa oficialmente mais uma promoção da “Semana Especial” que terminará no domingo, 12 de dezembro de 2022 e neste período a Comcast Pay TV estará oferecendo seus pacotes para novos assinantes com desconto.

Em particular, a proposta prevêInscrição para conteúdo Sky TV e Sky Cinema (incluindo Paramount + e Netflix) e a € 19,90 por mês nos próximos 18 meses. Em circunstâncias normais, o preço de tabela é de € 44 por mês, portanto, bem abaixo da metade.

Sky com desconto, presente de Natal por ordem de chegada: Coca apresenta a oferta

Então vamos ver juntos o que o pacote inclui. com Sky tv Os novos clientes terão acesso a programas, séries de TV, documentários e notícias, bem como a todos os produtos Sky Original. Além disso, há também uma grande variedade de séries de TV italianas e internacionais, algumas simultâneas com os EUA, além de programas da Sky para entretenimento, para assistir com toda a família ou amigos.

Além de uma ampla gama de documentários com mistérios da natureza, mundo animal, atualidades, história e ciência. Sem esquecer Peacock, com os sucessos da NBCUniversal, disponíveis on demand: novas séries originais e históricas, realitys e filmes.

mais com cinema no céuo usuário poderá assistir a mais de 200 estreias por ano, selecionadas do melhor cinema italiano e mundial, com mais de 200 Sky Originals anuais e mais de 1.500 títulos de todos os gêneros e para toda a família.

Junto com o Cinema Sky também oferece uma assinatura de Paramount + (que custará € 7,99 por mês) sem custo adicional. Com o serviço de streaming, estão disponíveis produções originais italianas, filmes de grande sucesso, uma rica oferta de séries de TV, grandes clássicos e muita diversão para os mais pequenos.

Sky Com o desconto, o pacote também inclui Netflix e Sky Glass TV: é assim que funciona

Mas isso não é tudo, porque o pacote também está incluído Netflix. Os clientes terão acesso a todo o seu conteúdo e funcionalidades. Então, séries de TV, filmes, documentários e programas infantis. No entanto, será possível manter sua conta Netflix ou criar uma nova para assistir Netflix no Sky Q e em todos os seus dispositivos. O plano Netflix incluído é o plano básico, com exibição em uma tela por vez.

Por fim, até ao próximo dia 12 de dezembro, será possível subscrever esta nova oferta também através Sky Glass. Na compra de uma TV de 43 polegadas (modelo básico) paga-se 11,90€ por mês, com um adiantamento de 1€ em vez de 125€, mas apenas com assinatura Sky. Assim, com Sky Glass, o preço total da oferta é de 31,80 € por mês.



Tudo isso enquanto aguardamos a chegada do mês de janeiro, pois com o reinício de todas as atividades certamente chegarão novas ofertas também para Sky Sport e Sky Calcio.