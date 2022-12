Mercados de ações fracos da União Européia em uma atmosfera festiva, gás para subir. Lagarde (Banco Central Europeu), grandes riscos para a estabilidade financeira

O euro está se fortalecendo, o petróleo está subindo

No mercado de câmbio, o euro foi negociado a 1,0514 dólares (fechando ontem em 1,0496) e 143,78 ienes (143,47). Por outro lado, a cruz dólar/ienes é igual a 136,75 (136,73). Após a fraqueza durante a noite, o petróleo bruto está em alta: o contrato de janeiro para o WTI está em US$ 73,11 o barril (+1,53%).

O spread está estável em 182 pontos, e o yield está no menor nível desde agosto

Sessão estável do spread BTp e Bund no mercado secundário Mts de títulos do governo europeu. Nos primeiros pregões do dia, o yield spread entre o padrão italiano BTP de 10 anos (Isin IT0005494239) e o vencimento equivalente alemão foi indicado em 182 pontos, inalterado em relação ao valor registrado no fechamento de ontem. O rendimento de referência do BTP de 10 anos também ficou estável em seu nível mais baixo desde agosto passado, registrado ontem em 3,61% op-op.

No topo das bolsas chinesas, Tóquio caiu em meio a preocupações com a economia e alta do iene

O mercado de ações da China subiu 0,14%, com o Hang Seng de Hong Kong subindo quase 3% depois que um jornal pró-China informou que o governo de Hong Kong estava considerando a possibilidade de aliviar ainda mais as restrições anti-Covid. A Bolsa de Valores de Tóquio encerrou a sessão em baixa, com as vendas concentradas no setor de tecnologia, após correção da listagem da Nasdaq nos Estados Unidos, enquanto os temores de uma aceleração do aperto da política monetária por parte do Federal Reserve americano se reforçaram. O índice Nikkei perdeu 0,40%, para 27.574,43, deixando 111 pontos fora do chão. No mercado cambial, o iene valorizou-se face ao dólar, ligeiramente abaixo dos 137, e pouco se alterou face ao euro, situando-se nos 143,80. Então os dados econômicos chegam do sol nascente.

A economia do Japão contraiu, PIB -0,2%

A economia japonesa contraiu no terceiro trimestre, mas menos do que inicialmente esperado. De fato, segundo a segunda leitura do governo, o PIB caiu 0,2% no trimestre anterior, revisado para baixo de -0,3% na estimativa anterior. Na base anual, contraiu 0,8% no período de julho a setembro, revisada de uma queda de 1,2% na primeira publicação em meados de novembro. O consumo privado aumentou 0,1% face ao trimestre anterior (revisado +0,3% e o crescimento do investimento confirmado em -1,5%).