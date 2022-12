A UE poderia estabelecer um teto para pagamentos em dinheiro de € 10.000 que se aplicaria a todos os estados membros. Estados individuais também poderão implementar fronteiras inferiores. É o que previa o acordo alcançado em Bruxelas por representantes de 27 governos no Conselho da União Europeia sobre o novo pacote de regulamentação anti-branqueamento de capitais. Esta seria a primeira limitação deste tipo válida em toda a União.

O acordo no Conselho deve agora ser negociado com o Parlamento Europeu. Era a Itália quando Mario Draghi estava à frente do governo Requeridos Juntamente com outros países, estabelecer um limite de 5.000 euros, como o adotado recentemente pelo governo Meloni (mais alto que o teto italiano anterior). Mas a proposta não encontrou amplo consenso e chegou-se a um compromisso, elevando efetivamente o teto para 10.000 euros inicialmente proposto pela Comissão Europeia.

“Terroristas e aqueles que os financiam não são bem-vindos na Europa – diz o Ministro das Finanças da República Tcheca (atual presidente da UE) Zbenik Stanjora – para lavar dinheiro sujo, criminosos individuais e organizações criminosas tiveram que abrir buracos em nossas regras existentes, que já são muito rigorosos, mas nossa intenção é fechar ainda mais essas lacunas e implementar regras mais rígidas em todos os estados membros da UE.

Se esta regra entrar em vigor, muitos Estados membros terão que cumpri-la. Até o momento, não há restrições aos pagamentos em dinheiro para oito estados membros: Alemanha, Holanda, Áustria, Finlândia e Irlanda. A Hungria tem um modelo misto, com um máximo de € 40.000 por mês por pessoa jurídica. Em outros lugares, o teto é superior ao limite estabelecido pelos ministros da UE: o mais alto é na Croácia, em € 15.000, enquanto a República Tcheca e Malta têm tetos em 10.000. Outros países, incluindo a Itália, já estão cumprindo alguma lei europeia: em França, Espanha e Suécia, o limite é de € 1.000, e na Grécia € 500. Seguem-se Letónia (7.200), Eslováquia e Eslovénia (5.000), Polónia (3.300), Portugal e Lituânia (3.000), Dinamarca (2.700) e Roménia (2.000).

“Esta é a prova de que as escolhas do governo italiano estão alinhadas com a Europa”, disse Denis Nischi, membro do parlamento da Fifa. No entanto, é bom lembrar que enquanto você estiver na Itália, embora instruções do Banco da ItáliaEstamos caminhando para aumentar o teto para o uso de dinheiro, no resto da Europa estamos caminhando para um convite ao uso de métodos de pagamento eletrônicos e rastreáveis ​​para evitar a evasão fiscal.