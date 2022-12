Inércia do pânico, o que vai acontecer – Libero Quotidiano

Depois de atingir uma alta de dois meses de 159/MWh, i os preços afiliado Gás Diminuiu significativamente (138), mas manteve-se bem acima do mínimo atingido a 11 de novembro (97,8). Como explicar esse novo aumento? primeiro com Trabalhador climajá que os momentos de alta coincidiram principalmente com as temperaturas mais baixas que afetaram todas as partes da Europa.

Como resultado, a demanda de aquecimento aumentou e os estoques diminuíram, então o aumento de preço que estamos vendo faz parte da lógica do mercado. Esperam-se temperaturas mais baixas nas próximas duas semanas: de acordo com os modelos de previsão, a maior parte da Europa terá de lidar com a turbulência ártica, sendo o Reino Unido e os países nórdicos os mais atingidos. No entanto, as reservas de gás são mais abundantes do que o habitual e as grandes importações de GNL compensaram a diminuição dos fluxos de gás da Rússia, mas As perspectivas ainda são difíceis.

De acordo com especialistas do setor, a demanda terá que ser cortada em breve e mais importações de GNL também podem ser necessárias para passar o inverno. Enquanto isso, no plano político, continua a discussão sobre a hipótese de impor um teto europeu para a taxa de câmbio dos gases. Este também foi um tema abordado por Sergio Mattarella e Ursula von der Leyen, que se encontraram na quarta-feira, 7 de dezembro, em Milão.