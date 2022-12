Copa do Mundo 2022 no Catar, jogos de hoje: Croácia – Brasil e Holanda – Argentina – Futebol

Japão nas oitavas de final faz a economia voar

Belo desempenho de Japão para mim Copa do Mundo no CatarApesar do recente cancelamento, vai gerar até 16,3 bilhões de ienes (cerca de 113 milhões de euros) em efeitos econômicos positivos, graças ao renovado interesse dos torcedores pelo esporte após as emocionantes vitórias contra Alemanha E a Espanha e tudo conquista para Rodada de 16. Isso é o que emergiu de uma estimativa do conhecido instituto de pesquisa independente japonês Dai-ichi Life Research Institute. Este valor, embora inferior aos 21,5 mil milhões de ienes (150 milhões de euros) alcançados no anterior Mundial da Rússia em 2018, principalmente devido aos efeitos duradouros da pandemia, não deixa de ser um sinal positivo da capacidade de impacto do futebol. para a economia. “A popularidade do futebol, que estava em declínio acentuado antes do torneio, foi revivida com a Copa do Mundo. A pandemia continuará a limitar as viagens para os torcedores, mas aumentará a utilidade de outros periféricos da indústria, como streaming de mídia e serviços de entrega de comida”, disse ele. notado. Toshihiro Nagahamaeconomista-chefe que conduziu a pesquisa.