Décimo terceiro salário mais baixo deste ano? Quanto Reduzir Entre as Contas e Hipotecas Mais Caras

uma Décimo terceiro isqueiro. soma em Salário Que permanecem os mesmos – na verdade, para alguns superiores a 2% – mas imediatamente acabam com despesas imprevistas. A partir de queridas contas para mim Hipotecas Mais caro, passe mediante pagamento impostos E os impostos, rs salário adicional Dezembro deve ser mais leve.

custos elevados devidoinflação (de contas a hipotecas e amortizações) e impostos vão reduzir o impacto positivo do subsídio de Natal, explica codacon. Quem faz contas e percebe que vai gastar mais dinheiro com contas, impostos e hipotecas do que com contas Consumir ou porque eu poupança. Uma mudança de rumo em relação aos hábitos dos últimos anos, e isso certamente se deve aos altos preços.

Quanto dinheiro o décimo terceiro trará?

O valor total do décimo terceiro Deve ascender a cerca de 47 mil milhões de euros, segundo estimativas da associação de consumidores. O contracheque extra irá para 34 milhões de empregados e aposentados. Ao todo, tendo em conta as participações do Irpf, a participação líquida deverá rondar os 35 mil milhões de euros.

Como é gasto o décimo terceiro mês: letras de câmbio e hipotecas

Mas como esse dinheiro será gasto? o 25% do décimo terceiroEste ano, será usado para pagar Pagamentos de hipotecas, aluguéis e até empréstimos. É certo que o aumento se deve também à aceleração das taxas variáveis ​​das hipotecas, fruto das decisões do Banco Central Europeu e das mensalidades cada vez mais caras.

Mas o maior impacto no décimo terceiro será sobretudo queridas contas: para taxas de serviços públicos que você gastará bônus de aniversário de 33%Em um aumento acentuado em relação ao passado: em 2021 foi de 22%. Em vez disso, 20% do 13º mês será usado para pagamento Vários impostos, taxas e impostos.

Décima terceira entre consumo, poupança e despesas de Natal

22% do salário Você entrará em seu lugar Consumir de vários tipos, mas também em poupança De famílias italianas. Então há outro capítulo despesas de natal. Há uma forte incerteza entre os consumidores, talvez preocupados com a crise de energia e as contas altas. Além disso, muitos esperavam presentes de Natal junto com a Black Friday.

Por outro lado, há uma preocupação com inflaçãotanto que uma em cada três famílias – estimativa da Codacons – está pronta para isso reduzir consumo durante os feriados. Como? Reduza definitivamente os gastos com presentes, decorações e serviços. Embora pareça provável que a ligeira redução de nutrientes. A comida não pode ser tocada no Natal.

Além disso, são os Codacons que estão sempre reportando Aumento de preços em 2022 para despesas de Natalbaseado em Árvores de Natal, luzes e decorações: O gasto total pode crescer 25% em relação ao ano passado. Os acréscimos serão de 40% na compra de árvores, 25% em luminárias e 20% em globos e enfeites. Para gastos totais 25% maiores do que em 2021.