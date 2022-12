Líderes mediterrâneos pedem a introdução rápida de um teto para o preço do gás

Em resposta à crise da pandemia do coronavírus e num contexto que tem caracterizado a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a União Europeia tem mostrado que cabe à tarefa enfrentá-la de forma eficaz, com unidade e solidariedade. Assim o afirmaram os Chefes de Estado e de Governo da Croácia, Chipre, França, Grécia, Malta, Portugal, Eslovénia, Espanha e Itália na Declaração Final da Nona Cimeira da União Europeia Meridional (EuMed-9). Referindo-se às conclusões do Conselho Europeu de outubro de 2022, os líderes dos estados membros mediterrâneos pediram a introdução acelerada de um teto de preço do gás “temporário e efetivo com base no mercado”. Uma medida “para garantir a prevenção do aumento dos preços da energia, bem como a competitividade industrial e a segurança do abastecimento” foi acrescentada à declaração final. Os signatários reafirmaram ainda o seu “forte apoio” à Ucrânia e à promoção da integração europeia, cuja soberania é “mais essencial do que nunca”. Durante o encontro, discutiu-se o impacto económico e social das “fraquezas” das economias europeias, reconhecendo-se a necessidade de abordar as consequências diretas na vida dos cidadãos após o aumento dos preços, especialmente da energia, e as perturbações nas cadeias de abastecimento. A declaração de encerramento destaca que “em um momento de grande incerteza econômica, a implementação de planos de recuperação e resiliência é essencial para impulsionar investimentos, criar empregos e acelerar a transformação verde e digital”.

A este propósito, sublinhou-se que os investimentos financiados no quadro da próxima geração da União Europeia devem ser realizados de forma “eficiente” e “totalmente em consonância com o crescimento sustentável de longo prazo”. Os países EuMed-9 concordaram em promover uma política industrial europeia “ambiciosa e voltada para o futuro”, que visa aumentar a independência estratégica e a competitividade do continente, mantendo uma economia aberta e trabalhando para uma abordagem comum para reduzir a inflação.

Os nove países enfatizaram a importância de manter condições equitativas e a integridade do mercado único. Para o efeito, as medidas nacionais devem ser complementadas por mecanismos à escala da UE, tendo também presente a necessidade de manter a competitividade global da Europa. Segundo os signatários, as novas regras financeiras europeias devem ser mais simples e favoráveis ​​ao investimento, de forma a promover a sustentabilidade financeira de forma mais eficiente e eficaz, num quadro europeu “comum, comum e sólido” e tendo em conta as “diferentes condições económicas situação dos Estados membros”. Os nove governos também disseram apoiar medidas destinadas a reduzir a dependência energética da Rússia, levando em consideração as características nacionais e as necessidades da indústria e dos consumidores em situação de pobreza, e também adotando medidas que reduzam a volatilidade dos preços graças à reforma elétrica. mercado e separá-lo do gás natural, para reduzir o risco de erosão dos preços. Referindo-se à transição energética, os países EuMed-9 comprometeram-se a acelerar a descarbonização das economias nacionais, continuando a promover o desenvolvimento de fontes de energia renováveis ​​com o objetivo de alcançar uma União Europeia neutra em termos climáticos até 2050. Além disso, o compromisso conjunto de combater emissões globais foi reafirmada sobre a insegurança alimentar e para promover ferramentas para aumentar o fornecimento de alimentos e fertilizantes para países terceiros, incluindo os vizinhos do sul da UE.

A UE e os nove países mediterrânicos reafirmaram o seu empenho no reforço da vizinhança meridional da UE e na implementação da nova agenda para a região mediterrânica, adaptando-a às novas condições geopolíticas. Esta nova agenda deve ter os meios e recursos necessários para sua efetiva implementação através do plano econômico e de investimentos para os Países Vizinhos do Sul. Para alcançar uma parceria abrangente e igualitária, será necessário focar em áreas onde tanto a UE quanto seus vizinhos do sul têm “necessidades claras e interesses comuns”, como continua a declaração final. No que diz respeito ao fenómeno migratório, a abordagem deve ser dupla e equilibrada, de acordo com os tratados da União Europeia, entre solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades. Enquanto na dimensão externa, os esforços devem visar o reforço do diálogo com os parceiros e a cooperação preventiva e operacional através de parcerias “inclusivas, ad hoc e mutuamente benéficas”.

Antes da abertura da Cimeira, o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchez, o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, o Primeiro-Ministro português, Antonio Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentaram o projeto Green Hydrogen Interconnection (H2Med) que ligará a Península Ibérica à França. De acordo com relatos no âmbito de algumas declarações à comunicação social, este vai custar mais de 2,5 mil milhões de euros e vai poder transportar dois milhões de toneladas de hidrogénio verde até 2030, o que representa um décimo de tudo o que se prevê produzir no toda a União Europeia. . O projeto, inicialmente denominado BarMar, será submetido à Comissão Europeia até 15 de dezembro para obtenção de financiamento europeu. O objetivo dos três governos é que o H2Med possa receber um financiamento de Bruxelas equivalente a cerca de 50 por cento do custo total. Von der Leyen sublinhou que a União Europeia “fará parte desta história de sucesso”. “O projeto H2MED está caminhando na direção certa. Tem o potencial de nos ajudar a construir uma espinha dorsal europeia para o transporte de hidrogênio. Estamos muito satisfeitos que este pedido tenha se tornado um projeto de interesse europeu comum”, disse o presidente.

