Manchester United também está à venda. Futebol inglês procura magnatas

dias de fogo para Manchester Unitedque começou no início desta semana Cristiano Ronaldo. Enquanto o atacante português está no Catar para Você joga na Copa do Mundo Com a camisola de Portugal, deu a conhecer o clube inglês pela Rescindir o contrato com efeito imediato. Decisão tomada após CR7 emitir declaração gravíssima contra o imóvel, acusando-o de desrespeitar sua pessoa, motivo pelo qual retribuiu. a família Glazer, que controla o clube com mais de dois terços do capital, pretende vender sua participação. É, conforme explica o próprio clube, um processo que inclui também novos investimentos e outras transações relacionadas à empresa.

para mim futebol inglês Outra grande novidade em poucos meses. Primeiro houve a venda forçada do Chelsea para as mãos do empresário russo Roman Abramovich.

O governo britânico o colocou na lista negra por seus laços com o Kremlin. A venda ocorreu há alguns meses por 4,25 bilhões de libras, das quais 1,75 bilhão de libras foram na forma de promessas de investimento no clube nos próximos anos.

A notícia foi há algumas semanas Vende lá também Liverpool, de propriedade de um fundo de investimentos americano. Há especulações sobre uma possível avaliação do clube em até £ 4 bilhões, embora seja provável que qualquer preço de venda acabe sendo menor. Rumores nesse sentido também preocupam o Arsenal.

Manchester United entre dívidas e uma marca forte

O Manchester United está nas mãos da família Glazer desde 2005. Desde 2012 está listado na Bolsa de Valores de Nova York, sua capitalização é de cerca de US $ 2,8 bilhões.

Desde seu IPO há dez anos a US$ 14, a EGP Procedimentos Antes do anúncio desta semana, o preço havia caído para US$ 13, apenas para saltar para US$ 17 na sessão de quarta-feira. O problema é que os números financeiros não são positivos. A empresa foi sobrecarregada com £ 515 milhões dívidas Em 30 de junho, com receita de 583,2 milhões e prejuízo líquido no ano de 115,5 milhões.

A nível desportivo, as coisas não vão bem. Manchester United não ganha Liga Premiada desde 2013 e não leva para casa um único troféu desde 2017. No entanto, ele tem uma marca forte graças aos seus 1,1 bilhão de fãs ao redor do mundo. Tanto Forbes O valor do clube está estimado em 4,6 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros), ficando atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. O potencial é enorme, mas o histórico clube inglês ficou para trás em termos de resultados em campo, superado pelo sucesso do outro time da cidade: o Manchester City.

Sem falar na governança. Alex ferguson Ele foi o técnico e técnico histórico do Manchester United entre 1986 e 2013. Desde então, foi sucedido por cinco gerentes: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e o atual Erik Ten Hag. A propriedade não é popular entre os fãs e uma decepção para ambos falha matemáticatanto pela participação da empresa na tentativa de criar Liga Premiada com outros grandes clubes europeus. Na primavera de 2021, os torcedores pediram a venda do Manchester United e a renúncia dos diretores. Depois de um ano e meio, eles estão prestes a ficar satisfeitos.

