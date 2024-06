Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 14 de junho de 2024

Mais vendas de ações do setor bancário, após as fortes quedas registadas na sessão anterior. O spread BTP-Bund expandiu-se além de 150 pips

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Sua presença em território negativo foi confirmada na última sessão da semanaIsto depois da forte correção sofrida na sessão anterior.

11h15 Ftsimibe Caiu 1,58%, para 33.079 pontos, depois de oscilar entre o mínimo, com 33.023 pontos, e o máximo, com 33.593 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Perdeu 1,47%. Descontos parciais para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,63%) e para Índice FTSE Itália Star (-0,18%).

o Bitcoin Mais de US$ 67.000 (pouco mais de € 62.500) foram relatados.

o Spread de títulos Btp O seu alcance ultrapassou os 150 pontos, com o rendimento do BTP a 10 anos a aproximar-se dos 3,9%.

para’euro Caiu para menos de US$ 1,07.

Mais vendas em ações do setor bancárioIsto ocorre após as fortes quedas registradas na sessão anterior.

Definitivamente um dia ruim para Monte dei Paschi di Siena (-3,74% para 4,32€).

unicrédito Registando uma descida de 3,21% para 33,34 euros. Pelas comunicações emitidas pela Consob em 13 de junho de 2024, ficamos sabendo que em 10 de junho a Allianz reduziu a participação detida no capital do Instituto, passando-a de 3,128% para 2,989%.

Muito ruim Intesa São Paulo (-2,52%) e Banco BBR (-2,8%).

leonardo (-3,4%) está entre os piores do dia no FTSEMib.