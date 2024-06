Crise da dívida soberana 2010-2011 – educação financeira

hipótese

A crise da dívida soberana da zona euro tem as suas raízes na crise das hipotecas residenciais nos Estados Unidos.

Na esteira da crise HipotecaNa verdade, muitas instituições de crédito europeias enfrentaram sérias dificuldades e foram salvas por intervenções públicas. Este último exacerbou os desequilíbrios fiscais nos países mais vulneráveis, contribuindo para uma contracção do PIB global de cerca de um por cento em 2009. Em particular, enquanto os principais países em desenvolvimento registaram um declínio significativo nas taxas de crescimento Nos seus respectivos países, os países industrializados registaram uma variação negativa. no PIB. Para a Itália, a contracção da produção em 2009 aproximou-se dos 5%, representando uma das recessões mais graves desde o período pós-guerra.

o fundo

No período que antecedeu a eclosão da crise da dívida soberana, os países da área do euro registaram diferenças significativas nas condições de financiamento público e nas taxas de crescimento. Os chamados estados essência (por exemplo, Alemanha) caracterizaram-se por níveis mais baixos de dívida pública e uma actividade económica mais robusta, enquanto os chamados países de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, ou “países periféricos”, foram caracterizados por uma maior vulnerabilidade associada a uma situação insustentável. economia. A dinâmica da dívida pública, devido à dívida acumulada ao longo dos anos, ao aumento descontrolado dos défices e às baixas taxas de crescimento do PIB e, por último mas não menos importante, aos custos dos resgates de instituições bancárias em crise.

Apesar destas diferenças, em 2010 a área do euro beneficiou de uma recuperação económica que afectou as principais economias avançadas, embora com ritmos e métodos heterogéneos entre países e geografias: as taxas de crescimento do PIB atingiram valores pré-crise nos Estados Unidos e na Alemanha, mas Permanecem em níveis muito mais baixos no Reino Unido e em vários países da zona euro (incluindo Itália;

Mas o colapso das finanças públicas da Grécia, que se tornou conhecido em Outubro de 2009, sinalizou a transição para uma nova fase da crise, a da dívida soberana, interrompendo uma recuperação já incerta.

A crise centrou-se nos países periféricos da zona euro (Portugal, Irlanda e Grécia) e depois estendeu-se a Espanha e Itália durante 2011.

Crise e contramedidas

Durante 2010, em Maio em particular, os países da zona euro e o FMI aprovaram um empréstimo de resgate à Grécia no valor de 110 mil milhões de euros (30 do FMI). Mais tarde, em Novembro, surgiu a crise do sistema bancário irlandês: o Governador do Banco Central da Irlanda revelou que as perdas dos bancos locais ascenderam a 85 mil milhões de euros (equivalente a 55% do PIB) e das instituições europeias com a participação do União Europeia. O Fundo Monetário Internacional aprovou um plano de apoio no valor de 85 mil milhões de euros. Em Maio de 2011, a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional (a chamada Troika) também concederam um empréstimo de 78 mil milhões de euros ao governo português.

As tensões nestes países reflectiram-se imediatamente em todos os principais mercados financeiros, onde se registaram descidas significativas, em alguns casos semelhantes às que ocorreram durante a crise de 1929. As principais agências de rating também baixaram as notações de crédito de muitos países europeus e, consequentemente, de muitos. bancos localizados nestes países ou que tenham exposições significativas a títulos públicos em países que enfrentam dificuldades, em muitos casos amplificando as perturbações do mercado.

O sector dos títulos bancários, devido às suas profundas ligações ao sector público, foi o mais vulnerável ao contágio e, em 2011, registou um declínio maior do que outros sectores em todas as economias avançadas.

Os efeitos da crise encontraram então um rápido canal de transmissão para a economia real na dinâmica associada à concessão de crédito bancário: a partir do início de 2009, de facto, surgiram fortes sinais de um aperto nos padrões de concessão de crédito no parte de alguns países. O sistema bancário na Europa e nos Estados Unidos. Os dados esclarecem o que se chama de racionamento no sentido forte, que é a verdadeira recusa de concessão de novos empréstimos, e o que se chama de racionamento no sentido fraco, que é a concessão de empréstimos com condições onerosas que levam o devedor a rejeitar o oferta de crédito.

Existem múltiplos canais para a transmissão da crise da dívida soberana aos bancos locais. Os bancos normalmente detêm grandes parcelas de títulos públicos nas suas carteiras, quer para fins de investimento, quer como fonte primária de garantia em mercados de recompra. Assim, as tensões no mercado secundário de títulos de dívida pública conduzem, por um lado, a uma deterioração da qualidade dos ativos bancários e, por outro lado, a um aumento do custo de financiamento através do aumento dos spreads de garantias nas operações compromissadas . Além disso, a qualidade de crédito dos bancos também é determinada pela garantia geral implícita, que é afetada pela situação de crédito do país a que pertencem..

Medidas de contenção de despesas (as chamadas Austeridade(A implementação destas medidas, primeiro pelos governos dos países em dificuldade, e depois por todos os Estados-Membros da UE, acabou por contribuir para um abrandamento do crescimento, que em alguns casos levou a uma verdadeira recessão.)

A crise manifestou-se com toda a sua gravidade a partir dos primeiros dias de julho de 2011, quando afetou também a Itália (a terceira maior economia da União) e, em menor medida, a Espanha (a quarta maior economia da União). Quanto à Itália, o rendimento dos títulos de dívida a dez anos atingiu níveis próximos dos 7%, com o consequente aumento do custo global de refinanciamento da dívida pública. A diferença de retorno em relação ao Bund alemão (o chamado Espalhar) passou de valores inferiores a 200 pontos base para valores superiores a 500 pontos base em poucos meses (570 pontos base em novembro). Uma expansão tão grande em Espalhar Isto foi o resultado do efeito combinado, por um lado, do aumento da percepção do risco soberano italiano e, por outro lado, da preferência dos investidores por títulos alemães, que são considerados mais seguros (os chamados Jornada para a qualidade).

Além disso, o elemento relacionado com o efeito de contágio, ou seja, a quota, estava longe de ser negligenciado Espalhar Não decorre da situação macroeconómica e financeira pública de cada país, mas da “crise de confiança” vivida pelos operadores de mercado. Como mostra um estudo de 2012 da Consob, começando com a crise financeira de 2007-2008, alguns países europeus sofreram penalidades crescentes ao registarem diferenciais nos rendimentos dos títulos públicos relevantes em comparação com as obrigações alemãs, que se tornaram cada vez menos guiadas pelos fundamentos económicos. e política. As finanças estão cada vez mais ligadas a fenómenos de contágio. Para a Itália, isto implicou a imposição de uma sanção fixa que aumentou gradualmente à medida que a crise se agravava, até que, no primeiro semestre de 2012, atingiu um prémio nos rendimentos dos seus títulos estimado em cerca de 180 pontos base.

A UE interveio, em vários momentos, através do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) criado pelos membros da zona euro em 2010, a fim de ajudar os Estados-Membros em dificuldades, concedendo empréstimos, recapitalizando bancos e comprando títulos de dívida soberana. Estas iniciativas apenas resultaram num alívio temporário das tensões sobre a dívida soberana europeia e apareceram aos intervenientes no mercado como intervenções ineficazes.

A forte pressão sobre as ações bancárias europeias e as condições cada vez mais estressantes no mercado interbancário levaram o Banco Central Europeu a adotar uma série de medidas destinadas a apoiar a liquidez dos intermediários e a evitar que perturbações do mercado comprometam o mecanismo de transmissão da política monetária. Aos instrumentos de refinanciamento existentes juntaram-se leilões anuais de satisfação ilimitada e a compra de obrigações governamentais da área do euro no mercado secundário.

Ao longo dos anos, as intervenções do Banco Central Europeu tornaram-se cada vez mais decisivas. As duas operações de refinanciamento de longo prazo tiveram efeitos positivos parciais e apenas conduziram à interrupção da crise. O programa OMT de Setembro de 2012, com compras ilimitadas de obrigações governamentais, foi um forte sinal do BCE. Em setembro de 2014, o BCE tomou duas medidas extraordinárias, uma Operação de Refinanciamento de Longo Prazo Direcionada (TLTRO) e a compra de ABS e obrigações cobertas, medidas através das quais o BCE e os organismos internacionais demonstraram que agora estavam atentos ao gravidade da crise. .

Contudo, as condições excepcionais de mercado resultantes da crise da dívida soberana dificultaram a transferência das medidas de estímulo do BCE para a economia real. Em particular, a fragmentação do mercado financeiro único impediu que as medidas de política monetária melhorassem o acesso dos bancos ao financiamento nos países mais expostos à crise. Além disso, as tensões vividas pelos bancos em termos de rendibilidade (num contexto de taxas de juro baixas), de financiamento e de deterioração dos activos associada à deterioração da qualidade do crédito reduziram a tendência das instituições bancárias para reduzirem o custo dos empréstimos às famílias. E empresas.

Nos primeiros meses de 2015, os mercados bolsistas beneficiaram da melhoria das expectativas resultante do programa de compra de títulos do Banco Central Europeu (EAPP, o chamado Flexibilização quantitativa) foram aprovados em janeiro e ativados no início de março, estendendo o programa de compra no mercado secundário para títulos de emissão privada, em particular ABS e Títulos cobertosInclui títulos de dívida pública denominados em euros. Assim, o Sentimento do mercado Os números dos investidores na área do euro (implicados nos retornos do mercado bolsista) melhoraram, indicando um claro aumento e cessação da dinâmica decrescente observada no final de 2014, associada ao fraco crescimento económico e às persistentes pressões deflacionistas.

A duração do EAPP é essencialmente indefinida. De facto, espera-se que a intervenção continue pelo menos até ao final de Setembro de 2016, mas poderá continuar até que a inflação regresse de forma constante para níveis próximos do objectivo de médio prazo do BCE (ou seja, cerca de 2% ao ano). O programa prevê a compra de títulos (públicos e privados) no valor até 60 mil milhões de euros por mês, num montante total de cerca de 1.140 mil milhões de euros, dos quais cerca de 900 mil milhões de euros são em títulos emitidos por instituições públicas. As compras serão distribuídas por país proporcionalmente à contribuição dos bancos centrais nacionais para o capital do BCE (mantendo uma certa flexibilidade nas compras mensais) e dirão respeito a títulos com maturidades entre 2 e 30 anos. Relativamente a Itália, e com base nas primeiras operações realizadas pelo Banco Central Europeu no mercado secundário, estima-se que a compra de títulos públicos ascenderá a cerca de 150 mil milhões de euros (equivalente a 11,6% dos títulos em circulação e aproximadamente 30 mil milhões de euros anos 2015-2016).

o Flexibilização quantitativaVisa influenciar as variáveis ​​financeiras e reais através do canal das taxas de juro, tem um âmbito mais amplo do que as medidas de política monetária que o precederam, dirige-se principalmente ao sector bancário e visa restabelecer o correcto funcionamento do mecanismo de transmissão da política e fluxo de caixa para a economia através do canal bancário (o chamado Canal de empréstimo bancário).

Na sequência do anúncio do PAEA, os rendimentos da dívida soberana caíram para níveis excecionalmente baixos em toda a área do euro e em todos os prazos. Como resultado, a percepção do risco soberano para os países da área do euro abrandou significativamente, como também pode ser observado na evolução das taxas de CDS da dívida pública e nas notações implícitas nas taxas de mercado. Os rendimentos mais baixos dos títulos públicos reduzirão os gastos com o serviço da dívida e facilitarão aos países com grandes desequilíbrios fiscais a implementação de medidas de contenção do défice.